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Процессор Ryzen 5 5600X появился в продаже в конце 2020 года и сразу стал хитом игровых сборок. Этому способствовала беспрецедентная одноядерная производительность, которая до сих пор требуется во многих играх. А также наличие шести ядер с технологией SMT, чего вполне хватает для большинства игр и в середине 2022 года. А вот цена на новинку кусалась и опустилась ниже 20000 только весной 2022 года. Корпорация Intel долгое время не могла противопоставить Ryzen 5 5600X процессор схожей производительности, ведь ее шестиядерники Core i5-10400F и Core i5-11400F отставали в играх и большинстве приложений. Но Intel взяла на вооружение главный инструмент конкурента - демпинг цен и сделала свои шестиядерники очень привлекательными в плане соотношения цены и производительности.

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Все изменилось с выходом процессоров Intel семейства Alder Lake, которые обогнали архитектуру Zen 3 по производительности на ядро. Вдобавок Intel не стала сильно поднимать цены на новинки и шестиядерник Core i5-12400 стоит сегодня меньше 15000 рублей. Core i5-12400 не имеет ни энергоэффективных ядер, ни технологии Thread Director но, несмотря на это обходит Ryzen 5 5600X в большинстве игр, хотя и уступает в части прикладного софта.

Поскольку разница между процессорами в играх не очень велика, я предлагаю сравнить в цене две игровые сборки, с Ryzen 5 5600X и Core i5-12400, взяв цены магазина Ситилинк и проверив, помогут ли сборке на AMD стать привлекательнее традиционно дешевые материнские платы и совместимость с большинством представленных на рынке кулеров.

Сборка на Ryzen 5 5600X

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Процессор

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Ryzen 5 5600X в Ситилинке стоит одинаково как в OEM, так и в BOX версии, поэтому стоит взять вторую, получив более длительный срок гарантии, надежную упаковку и бесплатный кулер, который отлично подойдет для более слабых процессоров сокета AM4.

Материнская плата

А вот открыв список материнских плат сокета AM4 я был неприятно удивлен. В продаже достаточно бюджетных моделей на чипсете AMD A320, и при этом нет ни одной на чипсете AMD B550, который является самым актуальным для Ryzen 5 5600X. Мало того, в продаже есть всего три платы на чипсете AMD B450, одну из которых нам и придется взять, пожертвовав поддержкой шины PCI Express 4.0. Мы возьмем ASROCK B450 STEEL LEGEND, которая стоит 9920 рублей, а если вам критична поддержка шины PCI Express 4.0, то придется потратиться на плату с чипсетом AMD X570, цены на которые стартуют с почти 17000 рублей.

ASROCK B450 STEEL LEGEND имеет неплохую систему питания с радиаторами, которой вполне хватит для Ryzen 5 5600X. Есть у платы два M2 слота, один из которых оснащен радиатором. Четыре слота DDR4 позволяют установить 64 ГБ ОЗУ и неплохо ее разогнать, а еще плата оснащена качественным звуковым кодеком Realtek ALC892 и шестью портами SATA III.

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Процессорный кулер

Несмотря на то, что Ryzen 5 5600X процессор экономичный, на кулере к нему экономить не стоит, не забывая о небольшом кристалле, затрудняющем отвод тепла. Поэтому мы возьмем достаточно производительный кулер DeepCool GAMMAXX S40, имеющий четыре теплотрубки с прямым контактом и вентилятор диаметром 120 мм.

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Модули памяти

Ища модули памяти, подходящие для обеих наших систем, и на AMD, и на Intel, я наткнулся на недорогие модули Patriot Viper Elite II PVE248G400C0 с очень высокой частотой в 4000 МГц. Конечно, такую частоту вряд ли удастся взять на Ryzen 5 5600X, да и тайминги с формулой 20-26-26-46 высоковаты, но зато мы получим возможность легко получить частоты 3600-3800 МГц с неплохими таймингами на наших сборках.

Видеокарта

Снижение цен на GeForce RTX 3060 ниже 40000 рублей привело к тому, что эти модели исчезли из продажи в Ситилинке, раскупленные изголодавшимися по видеокартам покупателями. Поэтому мы возьмем более мощную Palit GeForce RTX 3070 GamingPro, цена на которую упала уже ниже 60000 рублей. С такой видеокартой мы получим не только отличную производительность во всех новинках игр с трассировкой лучей, но и возможность с комфортом играть в разрешении 1440p во многие хиты.

Но, выбирая такую мощную видеокарту, не стоит забывать об ее энергопотреблении в 220 ватт и требованию качественного блока питания с двумя разъемами 8 пин. Судя по обзорам, температуры у Palit GeForce RTX 3070 GamingPro не переваливают за 70 градусов, а система охлаждения эффективно отводит тепло и от чипов памяти.

Блок питания

Я предлагаю взять в нашу систему мощный блок питания CHIEFTEC Photon Gold GDP-650C-RGB, имеющий модульную систему подключения проводов и RGB-подсветку. Несмотря на слово Gold в названии, сертификации 80 Plus Gold у БП нет, но производитель обещает КПД в 90%. А чем хорош CHIEFTEC Photon Gold GDP-650C-RGB, так это использованием современной схемотехники с синхронным выпрямителем в выходной цепи и DC/DC-преобразователями для низковольтных каналов. А также использованием довольно качественных входных конденсаторов Elite производства фирмы Chinsan Electronics, и CapXon, Elite, JunFu и Su’scon - во вторичных цепях. Судя по обзорам, температуры компонентов БП в нагрузке - очень низкие.

Корпус

Для нашей сборки мы возьмем просторный и качественный корпус DeepCool MATREXX 55, который очень популярен в последнее время у геймеров. Корпус отличает строгий дизайн и наличие боковой крышки из закаленного стекла. Максимальная длина видеокарты, которую можно установить в DeepCool MATREXX 55, составляет 370 мм, максимальная высота кулера процессора - 165 мм. Но, как и у многих корпусов этой ценовой категории, у него есть минус - отсутствие предустановленных вентиляторов.

Вентиляторы для корпуса

Для корпуса мы возьмем пять штук добротных вентиляторов Aerocool Rev Red с красной подсветкой, диаметром 120 мм и оборотами в 1200 об/мин. Вентиляторы оснащены гидродинамическим подшипником и могут проработать до 60000 часов. Такого количества вентиляторов вполне хватит для того, чтобы отвести тепло от нашей сборки.

SSD-накопитель

Осталось выбрать SSD и я предлагаю взять объемный и быстрый накопитель WD Blue SN570 WDS100T3B0C, объемом 1 ТБ, построенный на базе 112-слойной 512-Гбит TLC 3D NAND (BiCS5) памяти производства SanDisk и контроллера SanDisk 20-82-01008-A1. Эта модель развивает скорость чтения до 3500 МБ/с, а скорость записи - до 3000 МБ/с. Ресурс TBW составляет 600 ТБ.

Стоимость сборки на AMD

Сборка на AMD платформе обойдется нам в 121640 рублей и на первый взгляд эта сумма высока, но ведь совсем недавно только стоимость одной видеокарты GeForce RTX 3070 составляла почти 100000 рублей. А теперь я предлагаю перейти к сборке на Intel и посмотреть, какова будет разница в цене сборок.

Сборка на Core i5-12400

Процессор Core i5-12400 стоит всего 14890 рублей, что на 3100 рублей дешевле, чем Ryzen 5 5600X. Стоит отметить и такой плюс процессора, как наличие встроенной графики Intel UHD Graphics 730. Несмотря на то, что Core i5-12400 позиционируется как процессор с тепловыделением 65 ватт, при снятии лимитов он будет потреблять 117 ватт, что больше, чем максимальные 88 ватт у Ryzen 5 5600X. Поэтому на кулере для Core i5-12400 экономить не стоит.

Кулер процессора

При выборе кулера для системы на сокете 1700 стоит учесть, что выбор кулеров пока небольшой и самый недорогой вариант в Ситилинке - это ID-COOLING SE-904-XT Slim за 1860 рублей. Кулер имеет четыре теплотрубки с прямым контактом, две секции радиаторов, но вентилятор размером всего 92 мм. При этом он может отвести до 150 ватт тепла, чего вполне достаточно для Core i5-12400. Из-за более дорогого кулера сборка на AMD смогла отыграть 460 рублей.





Материнская плата

Самая недорогая материнская плата на чипсете Intel B660, оснащенная качественной системой питания с радиаторами, MSI MAG B660M MORTAR DDR4, стоит в Ситилинке 14520 рублей. Это почти на 5000 рублей дороже, чем модели на Intel B660 без радиаторов, но с этой платой можно быть уверенными, что система питания не будет нагреваться до 100 градусов и выше. Плата богато оснащена: есть поддержка частот ОЗУ до 4800 МГц (OC), два слота M2 с радиаторами, сетевая карта 2.5 Gigabit, порт USB 3.2 Type C и звуковой кодек Realtek ALC1200. Цена платы дороже, чем в системе на AMD на 4600 рублей, но это продукт более высокого класса с поддержкой шины PCI Express 4.0.

Стоимость сборки на Intel

Стоимость сборки на Core i5-12400 составляет 123600 рублей, что всего на 1960 рублей дороже, чем сборка на AMD. Но за эту цену мы получаем более мощный в играх процессор и более продвинутую и богато оснащенную материнскую плату с поддержкой шины PCI Express 4.0. Такой расклад цен не оставляет шансов процессорам AMD, которые хоть и падают в цене, но все равно остаются неконкурентоспособны с моделями от Intel.

Цены и наличие товаров в блоге актуальны на 10 августа 2022 года.

Пишите в комментарии, а что вы думаете по поводу высоких цен на процессоры AMD?

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