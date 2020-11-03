Наблюдается рост случаев совместного выхода из строя GeForce RTX 3090 и блоков питания
Китайские технологические форумы и СМИ сообщают о неоднократных случаях выхода из строя видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090 и блоков питания различных производителей. Отмечается, что видеокарта и блок питания сгорают одновременно без видимых причин. Первые пострадавшие пользователи сообщали о проблемах с блоками питания компании Super Flower, но, как выяснилось позже, проблемы наблюдаются и с другими производителями, в числе которых Corsair, Seasonic, EVGA.
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Компания Super Flower уже отреагировала на сложившуюся ситуацию и сообщила первым пострадавшим, что вышедшие из строя блоки питания пройдут тщательную экспертизу. Для решения проблем по этому вопросу была открыта специальная горячая линия.
На форуме ChipHell удалось обнаружить одну из тем, посвященных проблеме. В ней собрана статистика выхода из строя видеокарт EVGA и различных блоков питания. Среди всех случаев встречаются модели блоков питания EVGA SuperNOVA 1200 P2, Corsair AX1500i, Seasonic Snow Silent Platinum 1050, EVGA SuperNOVA 1000 G2 и другие.
На данный момент неизвестно, что является первопричиной проблемы. Но пользователи склонны считать, что виновником является GeForce RTX 3090, поскольку проявление проблемы не зависит от производителя блока питания, его мощности, используемой компонентной базы и года выпуска.
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