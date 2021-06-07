Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

7 правил выбора и настройки монитора, сохранившие мне зрение несмотря на 12 часов в сутки за ПК

Нагрузка на глаза в наше время очень высока и к выбору монитора надо подходить особо тщательно.
[ ] для раздела Блоги
26
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming недорого в продаже
MSI 3080 Ti Ventus - дешевле такой же 3080
RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080
<b>В полтора раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
3080 MSI Gaming недорого в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Нагрузка на зрение в наше время стала просто запредельной. Многие пользователи, проведя восемь часов за ПК в офисе на работе, садятся в транспорт и начинают листать соцсети в смартфоне. А приехав домой, "отдыхают" от работы уже за домашним ПК или ноутбуком. Это неудивительно, ведь цифровые развлечения и общения стали частью нашей жизни и монитор ПК показывает нам кино и сериалы, дает возможность серфить интернет, общаться и играть в игры. 

реклама



анонсы и реклама
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
В полтора раза упала цена 6Tb WD Black
RTX 3070 - смотри ЦЕНУ сидя на огнеупорном
<b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b>
Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-9000р на 6Tb WD - цены на харды идут вниз
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая по нынешним временам
-40 000р на 6900XT - цены пошли вниз
-25% от цены 4Tb WD Purple

Силы воли для того, чтобы минимизировать время за ПК и делать длительные перерывы, хватает не у многих, и единственное, что мы можем сделать - минимизировать вред, который наносит нашим глазам монитор. Я уже давно провожу за ПК по 12 часов в сутки и более и пока сохранил зрение, благодаря тому, что тщательно выбираю мониторы.

Несмотря на то, что они могут служить десятилетиями, я меняю их достаточно часто: то случается поломка, то монитор требуется домашним, и я отдаю им свой и покупаю себе новый, или удается продать ПК целиком вместе с монитором за приличную сумму, что дает возможность купить новую, более качественную модель.

реклама



И за эти годы я выработал несколько правил выбора и использования монитора, минимизирующими вред зрению при долгой работе или игре за ПК, которыми поделюсь сегодня с вами.

Большое расстояние до экрана

реклама

Это краеугольный камень использования монитора, который будет влиять и на такие параметры, как диагональ и плотность пикселов. Наши глаза устроены таким образом, что лучше работают на далеком расстоянии, чем на близком. Работа для глаза вблизи - это напряжение мышц, такое же, как у постоянно сжатой в кулак руке и рано или поздно это отразится на зрении. 

Я стараюсь держаться от экрана как минимум на расстоянии 80-90 см, и если по каким-то причинам, например - в гостях, приходится садиться ближе, я сразу отмечаю как глаза реагируют усталостью и зудом на обычное расстояние в 50-60 см до монитора. Но солидное расстояние до монитора накладывает требования к его диагонали, она должна быть, как минимум, 27".

Диагональ - 27" и больше

Как, к примеру, у игрового монитора LG UltraGear 27GL650F-B из Ситилинка с частотой обновления 144 Гц. Если перевести дюймы в сантиметры, то получается солидная цифра в 68,58 см. Меньшая диагональ даст большую нагрузку на глаза на расстоянии 80-90 см и выше за счет мелких шрифтов.

Разрешение 1920×1080 

реклама

Большое расстояние до экрана диктует требование и к плотности пикселов - на 80-90 см от монитора с диагональю 27" уже практически не чувствуется разница между 4K и Full HD разрешением и последнего становится вполне достаточно. Зато никто не мешает вам взять высокогерцовый игровой Full HD монитор, например, SAMSUNG C27RG50FQI с матрицей VA и частотой обновления в 240 Гц!

Отсутствие мерцания или поддержка Flicker-Free

Все мониторы в этом блоге имеют функцию Flicker-Free, то есть их подсветка не обладает раздражающим зрение мерцанием. Мерцание подсветки обычных мониторов, особенно на низкой яркости, не только бьет по зрению, но и даже может вызывать постоянные головные боли. К счастью, Flicker-Free почти не отражается на цене монитора и обычную, не игровую модель, можно купить по очень демократичной цене, например, BENQ GW2780 с 60 Гц матрицей IPS и временем отклика 5 мс.

Минимальная яркость


Думаю многие из вас обращали внимание, насколько завышена яркость в настройках у мониторов и телевизоров "с завода". Это делается для того, чтобы картинка на устройстве выглядела приятной даже в торговом зале с мощным освещением. Многие пользователи так и оставляют яркость выкрученной почти на максимум, буквально выжигая себе глаза. Это можно сравнить с пристальным взглядом на яркую лампу в течение нескольких часов. Уменьшить яркость, не вызвав мерцания подсветки могут только мониторы с Flicker-Free, как, к примеру, SAMSUNG C27F390FHI с "гнутым" экраном.

Масштабирование в Windows

Очень страдают глаза от мелкого текста который приходится читать с экрана. Я обычно использую масштабирование в Windows в 150%, увеличивающее размер всего текста в системе. Конечно, не у всех есть возможность поставить монитор с диагональю 27" да еще и отодвинуться от него на расстояние почти в метр - нужен большой стол. В этом случае придется выбрать модель меньшей диагонали, например ASUS Gaming VA24EHE с диагональю 23.8". Эта модель поразила меня идеальной равномерностью подсветки, какую я не видел у гораздо более дорогих мониторов.

Комфортные цветовые схемы

Последнее время, после появления в Windows 10 ночной темы, многие стали ее использовать, думая, что она более безопасна для глаз. Но не всегда ее применение снижает нагрузку на глаза, у меня, например, после даже непродолжительного времени чтения светлого текста с темного экрана он еще долго "отпечатывается" в глазах, мешая видеть. Я предпочитаю комфортные, не контрастные цветовые схемы, заменяя белый цвет на светлые оттенки зеленого цвета.

В специальных возможностях Windows 10 есть цветные фильтры, с помощью которых можно превратить любую "кислотно" окрашенную утилиту или сайт в комфортные для глаз, используя оттенки серого и инверсию, если нужно, по нажатию горячих клавиш.

Итоги


Надеюсь, эти советы помогут вам выбрать и настроить монитор для максимального комфорта для зрения. Но, конечно, не стоит забывать и такие банальные вещи, как регулярные перерывы в работе и играх, частое моргание, предотвращающее пересыхание глаз, и необходимость периодически смотреть вдаль для снятия напряжения с мышц глаз.

Пишите в комментарии, какими способами снизить нагрузку на глаза пользуетесь вы?



Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.5 из 5
голосов: 15
Добавить в закладки

Теги

монитор выбор full hd настройка 144hz зрение вред глаза
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI
1
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
+
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
35
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
41
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC (NED308TT19KB-1020G)
34
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X
9
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2021
9
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
143
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 2600 & Radeon RX 5600 ХТ
16

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30 мая 2021 22
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 28
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 41
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 51
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 143
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Финальный список из 65 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 12.5 летом 2021 года
6
На 10 кошельках Ethereum лежат более 19 миллионов монет: крупнейшая криптовалюта крайне нестабильна
222
Шанс добычи Chia Coin становится всё ниже, а вернуть вложения в жёсткий диск почти невозможно
55
Жёсткие дешевеют в РФ после 3-кратного падения цены Chia Coin – WD Red Plus 14 Тб со скидкой 36 000р
30
GeForce RTX 3080 Ti ощутимо снизила эффективность добычи для большинства популярных криптовалют
55
Российская косплеерша примерила на себе образ анимешной помощницы Samsung
32
Интегрированная видеокарта на процессоре Apple M1Xможет оказаться быстрее GeForce RTX 3070
39
Добыча Эфириума на видеокартах стала менее прибыльной – Radeon RX 6900XT окупается за 28 месяцев
44
Видео с демонстрацией геймплея Cyberpunk 2077 образца 2013 года попало в Сеть
16
Следующая настольная ОС Microsoft будет называться Windows 11 – инсайдеры Windowslatest
19
AMD Ryzen 3 6100 появился в Geekbench — 4 ядра и 5 ГГц
9
Легион хакеров Anonymous объявил Илону Маску войну – подробности и опровержение
20
AMD продолжает терять рынок видеокарт, а NVIDIA укрепляет позиции несмотря на дефицит GPU – Steam
111
Новые фантазии на тему Socket AM5 объяснили необычную форму крышки процессоров
18
Утечка: действие новой Battlefield разворачивается в 2042 году
20
Применение графена позволит жестким дискам вместить в десять раз больше данных
23
Ryzen 3 5300G на частоте 5480 МГц стал лучшим в GPUPI for CPU 1B
6
Сотрудник Valve призвал к борьбе с бустерами в CS:GO
9
В Америке люди выстраиваются в очередь, чтобы получить новую RTX 3080 Ti, и им не хватает
71
Симулятор средневекового поселения Going Medieval возглавил чарт продаж Steam на этой неделе
3

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
7 правил выбора и настройки монитора, сохранившие мне зрение несмотря на 12 часов в сутки за ПК
26
Дешевые USB флешки Techkey по ~3$ c AliExpress
21
Введение в гейм девелопмент или что бы я сказал самому себе 5 лет назад
60
Windows 10 Pro за 9 долларов и скидки до 55% на распродаже
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI
1

Сейчас обсуждают

intel fan
15:48
Смешно смотреть, насколько игорьки верили в пришествие спасителя (или "защитника"), а получилось как всегда. Ну нельзя продавать товар дешевле, чем за него готовы платить. Он всегда будет в дефиците. ...
Продажи видеокарт NVIDIA RTX 3080 Ti провалились по всему миру - геймеры вновь остались ни с чем
Xenosag
15:48
По хорошему эти режимы нужно как-то на железном уровне закрепить, чтобы в каждой игре было что-то подобное. Всё-таки ещё много людей с 1080р телеками и они при всём желании не увидят прелестей 4к, уж ...
В игре Ratchet & Clank: Rift Apart будет выбор: производительность или графика
And_ers
15:48
Это было понятно изначально. Потому что реально никакой "борьбы" с майнингом со стороны Nvidia нет. Есть только попытка создать иллюзию, типа лохи и так схавают. Вот когда отключать майнинг будут аппа...
Продажи видеокарт NVIDIA RTX 3080 Ti провалились по всему миру - геймеры вновь остались ни с чем
Renegade1979
15:47
Это на какой языке "чекайте"?
Аналитики прогнозируют Bitcoin падение до 23 000 долларов
Yuri Myakotin
15:46
Основа экономики - это платежеспособный спрос, а не пустые хотелки нищих и жадных. Майнеры платежеспособнее геймеров - карты будут идти майнерам. Чисто рыночно.
Разработчики отечественного шутера Pioner рассказали о боевой системе и оружии
BeeMaster
15:45
А, теперь здесь трут комменты с критикой авторов и тем их записей! Чудненько...
Похоже, необычный хоррор The Medium всё-таки выйдет на PlayStation 5
Yuri Myakotin
15:41
Славно над вождем китаез поглумились, респект :)
Автомобили в Cyberpunk 2077 оказались лошадьми с дверьми и фонарями
Lamerusha Lat
15:38
Заскринил.
Аналитики прогнозируют Bitcoin падение до 23 000 долларов
Lamerusha Lat
15:38
Голдас, издеваешься? Об этом куске металла уже есть статья на "Оверах"!
Noctua анонсировала полностью пассивный кулер NH-P1
Shek_Spir
15:37
в институтах не учился, основы экономики не изучал)) Но зато народ своим детским пафосом позабавил)))
Разработчики отечественного шутера Pioner рассказали о боевой системе и оружии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем