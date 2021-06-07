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Нагрузка на зрение в наше время стала просто запредельной. Многие пользователи, проведя восемь часов за ПК в офисе на работе, садятся в транспорт и начинают листать соцсети в смартфоне. А приехав домой, "отдыхают" от работы уже за домашним ПК или ноутбуком. Это неудивительно, ведь цифровые развлечения и общения стали частью нашей жизни и монитор ПК показывает нам кино и сериалы, дает возможность серфить интернет, общаться и играть в игры.

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Силы воли для того, чтобы минимизировать время за ПК и делать длительные перерывы, хватает не у многих, и единственное, что мы можем сделать - минимизировать вред, который наносит нашим глазам монитор. Я уже давно провожу за ПК по 12 часов в сутки и более и пока сохранил зрение, благодаря тому, что тщательно выбираю мониторы.

Несмотря на то, что они могут служить десятилетиями, я меняю их достаточно часто: то случается поломка, то монитор требуется домашним, и я отдаю им свой и покупаю себе новый, или удается продать ПК целиком вместе с монитором за приличную сумму, что дает возможность купить новую, более качественную модель.

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И за эти годы я выработал несколько правил выбора и использования монитора, минимизирующими вред зрению при долгой работе или игре за ПК, которыми поделюсь сегодня с вами.

Большое расстояние до экрана

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Это краеугольный камень использования монитора, который будет влиять и на такие параметры, как диагональ и плотность пикселов. Наши глаза устроены таким образом, что лучше работают на далеком расстоянии, чем на близком. Работа для глаза вблизи - это напряжение мышц, такое же, как у постоянно сжатой в кулак руке и рано или поздно это отразится на зрении.

Я стараюсь держаться от экрана как минимум на расстоянии 80-90 см, и если по каким-то причинам, например - в гостях, приходится садиться ближе, я сразу отмечаю как глаза реагируют усталостью и зудом на обычное расстояние в 50-60 см до монитора. Но солидное расстояние до монитора накладывает требования к его диагонали, она должна быть, как минимум, 27".

Диагональ - 27" и больше

Как, к примеру, у игрового монитора LG UltraGear 27GL650F-B из Ситилинка с частотой обновления 144 Гц. Если перевести дюймы в сантиметры, то получается солидная цифра в 68,58 см. Меньшая диагональ даст большую нагрузку на глаза на расстоянии 80-90 см и выше за счет мелких шрифтов.

Разрешение 1920×1080

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Большое расстояние до экрана диктует требование и к плотности пикселов - на 80-90 см от монитора с диагональю 27" уже практически не чувствуется разница между 4K и Full HD разрешением и последнего становится вполне достаточно. Зато никто не мешает вам взять высокогерцовый игровой Full HD монитор, например, SAMSUNG C27RG50FQI с матрицей VA и частотой обновления в 240 Гц!

Отсутствие мерцания или поддержка Flicker-Free

Все мониторы в этом блоге имеют функцию Flicker-Free, то есть их подсветка не обладает раздражающим зрение мерцанием. Мерцание подсветки обычных мониторов, особенно на низкой яркости, не только бьет по зрению, но и даже может вызывать постоянные головные боли. К счастью, Flicker-Free почти не отражается на цене монитора и обычную, не игровую модель, можно купить по очень демократичной цене, например, BENQ GW2780 с 60 Гц матрицей IPS и временем отклика 5 мс.

Минимальная яркость









Думаю многие из вас обращали внимание, насколько завышена яркость в настройках у мониторов и телевизоров "с завода". Это делается для того, чтобы картинка на устройстве выглядела приятной даже в торговом зале с мощным освещением. Многие пользователи так и оставляют яркость выкрученной почти на максимум, буквально выжигая себе глаза. Это можно сравнить с пристальным взглядом на яркую лампу в течение нескольких часов. Уменьшить яркость, не вызвав мерцания подсветки могут только мониторы с Flicker-Free, как, к примеру, SAMSUNG C27F390FHI с "гнутым" экраном.

Масштабирование в Windows

Очень страдают глаза от мелкого текста который приходится читать с экрана. Я обычно использую масштабирование в Windows в 150%, увеличивающее размер всего текста в системе. Конечно, не у всех есть возможность поставить монитор с диагональю 27" да еще и отодвинуться от него на расстояние почти в метр - нужен большой стол. В этом случае придется выбрать модель меньшей диагонали, например ASUS Gaming VA24EHE с диагональю 23.8". Эта модель поразила меня идеальной равномерностью подсветки, какую я не видел у гораздо более дорогих мониторов.

Комфортные цветовые схемы

Последнее время, после появления в Windows 10 ночной темы, многие стали ее использовать, думая, что она более безопасна для глаз. Но не всегда ее применение снижает нагрузку на глаза, у меня, например, после даже непродолжительного времени чтения светлого текста с темного экрана он еще долго "отпечатывается" в глазах, мешая видеть. Я предпочитаю комфортные, не контрастные цветовые схемы, заменяя белый цвет на светлые оттенки зеленого цвета.

В специальных возможностях Windows 10 есть цветные фильтры, с помощью которых можно превратить любую "кислотно" окрашенную утилиту или сайт в комфортные для глаз, используя оттенки серого и инверсию, если нужно, по нажатию горячих клавиш.

Итоги





Надеюсь, эти советы помогут вам выбрать и настроить монитор для максимального комфорта для зрения. Но, конечно, не стоит забывать и такие банальные вещи, как регулярные перерывы в работе и играх, частое моргание, предотвращающее пересыхание глаз, и необходимость периодически смотреть вдаль для снятия напряжения с мышц глаз.

Пишите в комментарии, какими способами снизить нагрузку на глаза пользуетесь вы?







