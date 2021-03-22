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Скорее всего, вы сейчас читаете этот блог с экрана Full HD монитора, ведь согласно статистике сервиса Steam, 67.29% пользователей пользуются разрешением 1920x1080. Вторым по популярности идет разрешение 1366x768 с 7.88% пользователей, а на третьем месте - 2560x1440 или QHD. На четвертом месте, с 2.74% пользователей, устаревшее разрешение 1440x900, которое имеет соотношение сторон 16:10.

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И только на пятом месте мы видим мы видим разрешение 4K или 3840x2160 с 2.39% пользователей. Если вы застали ПК индустрию в 1980-е, 1990-е и 2000-е годы, то наверняка хорошо помните, как быстро менялось актуальное разрешение в те годы. Скачек от разрешения QVGA с 320×240 до VGA с 640×480, а потом быстрый рост разрешений - 800×600, 1024×768, 1280×1024, и даже 1600×1200.

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ЭЛТ-мониторы начала нулевых поддерживали просто огромные для тех лет разрешения, например, максимальное разрешение Samsung SyncMaster 757NF (модель 2002 года) - 1920x1440!

Широкоформатные ЖК-мониторы завоевали рынок буквально за пару-тройку лет, нарастив разрешение от популярного в 16:10 формате 1440×900 до Full HD или 1920×1080 в формате 16:9, датой рождения которого можно считать 2007 год.









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Казалось бы, прогресс не остановить и разрешение 4K или 3840x2160, датой рождения которого можно считать 18 октября 2012 года, давно должно быть уже забыто и заменено на 8K или даже 12K (11520×6480). Но в реальности 4K забуксовало и большинство из нас до сих пользуются разрешением Full HD, которое присутствует на рынке уже 14(!) лет. Давайте разберемся в причинах этого парадокса.

Full HD достаточно для многих и пользователи не видят разницы с 4K









Если вы не из любителей сидеть впритык к монитору то, скорее всего, не особо замечаете разницу между Full HD и 4K разрешениями на массовых мониторах 21-23" при одинаковых размерах элементов на экране. А если взять телевизоры распространенных диагоналей в районе 40-46 дюймов и сесть на расстоянии двух-трех метров, то разницу между Full HD и 4K картинкой заметит только человек с идеальным зрением.

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Это подтверждают и многочисленные исследования, в которых зрители попросту не видят разницу между Full HD и 4K даже на гораздо больших размерах изображения, выдаваемых кинопроектором. Причина в том, что разрешения подошли вплотную к разрешающей способности человеческого глаза и он попросту не в состоянии заметить разницу на адекватном расстоянии просмотра.

Массовые видеокарты не могут осилить 4K в играх уже много лет

GeForce RTX 3060Ti тоже не смогла в 4K

Как только выходит новое поколение видеокарт, я слышу одну и ту же оптимистичную фразу в обзорах - "Наконец-то 4K-гейминг стал доступен на GeForce GTX 1080Ti, (GeForce RTX 2080Ti, GeForce RTX 3080 и так далее)". Но не проходит и пары месяцев, как очередной неоптимизированный хит кладет топовую видеокарту на лопатки. На этот раз это произошло с Cyberpunk 2077, который даже без трассировки лучей в 4K неспособны осилить ни GeForce RTX 3080, ни даже GeForce RTX 3090, выдавая в среднем 43 и 51 кадра соответственно.





Как выяснилось, есть две версии Cyberpunk 2077, одна - игра века и "священная корова", которую нельзя критиковать в блогах, другая - провал даже не года, а пятилетки, и синоним чудовищного обмана игроков

С трассировкой лучей ситуация еще плачевнее и GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 способны обеспечить средний FPS выше 60 только в Full HD. 4K-гейминг опять оказался чем-то заманчивым, маячащим на горизонте, но недостижимым, и в этот раз его еще сильнее отодвинет ресурсоемкий рейтрейсинг в играх. И такова ситуация на топовых видеокартах, покупателей которых единицы процентов, а на массовых xx60 видеокартах можно даже не задумываться о 4K в новых ААА-играх.

4K контента мало даже в 2021 году









Если в играх мы давно можем выставить 4K разрешение, то с фильмами и видеоконтентом все пока не так просто. В сфере телевидения ТВ операторы в России предлагают 4K телеканалы, но число их еще очень мало, а спрос - небольшой. А видеостриминговые сервисы и видеохостинги, которые мы чаще смотрим на мониторах, давно предлагают видео 4K разрешения, но каналов с его поддержкой немного, и пока это удел топовых каналов с дорогим оборудованием. А обычные, полулюбительские, но интересные It-каналы только-только начали переход на QHD на ютубе.

Вес 4K контента очень тяжел для современных накопителей

Лига справедливости Зака Снайдера идет 4 часа и страшно представить, сколько будет весить в 4K

Если вы решите сами снимать 4K видео, то, скорее всего, столкнетесь с огромным весом видеофайлов, в среднем в четыре раза превышающим вес качественного Full HD видео. Для среднестатистического ПК или ноутбука с жестким диском на пару терабайт и SSD-накопителем на 256-512 ГБ - это очень большие объемы, требующие для хранения серьезных вложений в накопители.

Киноманы, предпочитающие хранить фильмы в 4K формате на жестких дисках, сталкиваются с той же проблемой. Фильмы, занимающие от 30 до 90 ГБ - требуют огромных дисковых пространств для хранения.





А жесткие диски сегодня стоят немало, например, популярный WD Purple (WD40PURZ), предназначенный под системы видеонаблюдения, но активно покупающийся в обычные ПК из-за использования традиционной записи CMR, стоит почти 10000 рублей. Нетрудно посчитать, что на такой диск уместится всего около 70 фильмов в 4K со средним размером в 50 ГБ.









А WD Purple с объемом 6 ТБ стоит уже 15000 рублей, что для многих пользователей является уже довольно серьезной суммой, которую они скорее потратят на увеличение производительности ПК или качественную перефирию.





Высокогерцовые Full HD мониторы





ASUS PG259QNR ROG Swift имеет частоту обновления 360 Гц!

Массовое распространение высокогерцовых Full HD мониторов легко утилизирует мощности видеокарт, которые могли бы направляться на работу в высоких разрешениях. Для многих покупателей выбор в играх между 4K картинкой с 60 FPS и Full HD с 144 FPS явно склоняется в пользу более плавной картинки с высокой частотой кадров.

Дешевизна Full HD мониторов





ASUS VA24EHE



Если на рынке телевизоров купить современную модель без поддержки 4K разрешения уже довольно затруднительно, то рынок мониторов предлагает огромное количество качественных бюджетных мониторов Full HD. Например, популярный монитор ASUS VA24EHE, с оптимальной для Full HD диагональю 23.8", и 75 Гц IPS матрицей стоит всего 9510 рублей.





Philips 276E8VJSB

А 4K мониторы, имеющие обычно более крупную диагональ, стартуют с цен выше 22000 рублей за модель с IPS матрицей. Например - Philips 276E8VJSB с матрицей 27" и 60 Гц.

Выводы

Подводя итоги, может показаться, что я ретроград и негативно отношусь к мониторам с высоким разрешением, но это не так. Я бы с радостью играл сейчас на большом экране с разрешением 8К, но увы, прогресс в этой последние 10 лет топтался на месте. Конечно, в мониторы внедряются новые технологии, но они больше похожи на потуги маркетологов, пытающихся заставить вас купить новый монитор взамен ваших 22-24" LG или Samsung, которые все не хотят ломаться.









Вспомните, всего несколько лет назад каждый уважающий себя монитор или телевизор имел поддержку 3D, а где эта технология сейчас? Скорее всего, такая же участь постигнет и моду на гнутые мониторы, так называемые Curved. Не особо пользуются спросом и UltraWide мониторы, ведь особенность наших глаз не позволяет воспринимать информацию на периферии зрения и даже на обычном 27" 16:9 мониторе глаза просто "разбегаются".









А вот компромиссное решение, в виде мониторов 2560x1440 или QHD, с классическим соотношением сторон 16:9 набирает популярность. Причина в довольно высокой плотности пикселов, но такой, какую нормально переваривают в играх видеокарты уровня GeForce RTX 2070 SUPER. Да и цена на такие мониторы довольно демократичная, например Philips 245E1S с диагональю 24", и IPS матрицей 75 Гц стоит 15470 рублей.





Philips 245E1S

Ну а если у вас, как и у меня, уже много лет трудится старый монитор Full HD и не собирается ломаться, то может стоит подождать еще пару-тройку лет, дав гонке технологий сделать еще один рывок?

Пишите в комментарии, какой монитор стоит у вас? И как вы относитесь к новшествам на рынке мониторов?

Цены в блоге актуальны на 21.03.2021





































