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Выбираем SSD в конце 2020 - 5 важных факторов и фактов, которые нужно знать

Выбирая SSD, вы сталкиваетесь с проблемой выбора его формфактора, объема, интерфейса подключения и скорости. Как не переплатить и сделать грамотный выбор - читайте в этом блоге.
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Реалии 2020 года таковы, что многим пользователям стало не хватать объема SSD, купленного несколько лет назад. Игры "распухли" до чудовищных объемов в 100 Гб и многих старых моделей SSD объемом в 120-250 Гб сейчас хватает только на ОС Windows и пару игр.

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Это заставляет многих пользователей покупать дополнительный SSD, ведь к комфорту, который он дает, привыкаешь быстро, и в 2020 году на жесткий диск не хочется ставить даже самые простые игры. Хорошо, что в 2020 году цены на SSD понемногу снижаются или хотя бы не растут, даже с учетом скачка курса валют.

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Но совсем немного пользователей следят за новинками технологий SSD и смотрят их обзоры, ведь покупая хорошую модель, мы ставим ее в ПК и забываем про нее на два-три года, пока ее объема не перестает хватать. В этом блоге я расскажу вам о важных факторах, которые вы должны знать при выборе SSD в 2020 году, которое помогут вам сэкономить деньги и купить оптимальную модель.

Первое - не стоит брать SSD впритык по объему

Читая конференцию overclockers.ru, я часто вижу пользователей, у которых в профиле указана солянка из SSD разных объемов -  к примеру, SATA SSD 120 Гб, 250 Гб и NVMe M.2 SSD на 512 Гб. Глядя на их объемы, сразу понятно, что пользователь покупал их впритык по объему, а когда старой модели не хватало, покупал новую модель, всего лишь в два раза превосходящую старую по объему.

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Коробку и SSD надо брать с запасом

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Ситуация только усугубляется резко выросшим объемом игр, но некоторые игроки покупают SSD именно такого объема, которого им не хватает прямо сейчас. Но вы должны понимать, что и следующие новинки AAA-игр будут весить столько же и больше, чем уже существующие, и, чтобы иметь возможность с комфортом играть хотя бы в 5 таких игр, нужно, как минимум, 500 Гб пространства на SSD.

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Final Fantasy XV весит 148 Гб!

А если завтра выйдет новый хит объемом 200 Гб? Это сразу сделает SSD на 500 Гб маленьким для вас. Поэтому стоит брать SSD с большим запасом пространства, это избавит вас от его апгрейда надолго, а в вашем ПК не будет висеть "гроздь" SSD небольшого объема.

Самый оптимальный вариант под игры сейчас - качественный SSD на 1 ТБ. Например - WD Blue WDS100T2B0A

Или SAMSUNG 860 EVO MZ-76E1T0BW. Эти модели имеют гарантию в пять лет, хорошие скоростные характеристики и большое время наработки на отказ.


Второе - стоит тщательнее подходить к выбору NVMe SSD

Вы уже обратили внимание, что два SSD, указанные выше, имеют формат 2.5" и SATA III интерфейс? Некоторые читатели при упоминании таких SSD кричат "Фууу!" и признают только модели в формфакторе M.2. Причем даже покупают SSD в формфакторе M.2, но с интерфейсом SATA III.

Например - WD Blue WDS100T2B0B.

Скорость у такой модели будет на уровне обычной, формфактора 2.5", а драгоценный слот M.2 на материнской плате будет занят. Поэтому старайтесь ставить в M.2 слот NVMe накопители, которые развивают гораздо большую скорость. Например - WD Blue SN550 WDS100T2B0C. И заранее планируйте размещение SSD, например, в M.2 слот - быстрый накопитель под систему, а под игры - емкую 2.5" модель.


Третье - не забывайте о нагреве M.2 накопителей

M.2 NVMe SSD греются заметно сильнее моделей SATA III, ведь скорость их работы заметно выше и контроллеру приходится обрабатывать в разы больше данных. В результате возможен нагрев до 90-100 градусов под длительными нагрузками. Ситуация с охлаждением усугубляется в случае, если видеокарта греет SSD, находящийся рядом. Или даже полностью закрывает его.

Поэтому стоит озаботиться покупкой радиатора на M.2 NVMe SSD, или выбрать модель с предустановленным радиатором, например - A-DATA S11 Pro AGAMMIXS11P-1TT-C.


Четвертое - для игр разница между SATA III и NVMe SSD почти незаметна

Если вы поглядите на YouTube сравнения скорости загрузки игр на SATA III и NVMe SSD, то увидите, что разница всего лишь в двух-трех секундах на 30-40 секунд загрузки. То есть, увидеть разницу в скорости на глаз будет почти невозможно.

Конечно, при тяжелой работе с мелкими файлами разница уже будет чувствительной, но большинство из нас покупают SSD для игр. Поэтому лучше отдайте предпочтение большему сроку гарантии, чем скорости.

Дополнительный плюс 2.5" SATA III моделей - их универсальность. Вы можете поставить их куда угодно - в старый ноутбук, ПК или карман для USB HDD.

Пятое - учитывайте действительно важные параметры SSD, а не только маркетинговые

Я уже писал, что некоторые пользователи гонятся именно за NVMe SSD, впечатляясь заявленной скоростью и покупая недорогие модели. Однако гораздо важнее характеристики, которые не так понятны массовому пользователю. Например - произвольное чтение и запись в IOPS (количество операций ввода/вывода – от англ. Input/Output Operations Per Second). Эта скорость - именно та, ради которой мы и берем SSD, и именно она ускоряет работу системы и загрузки игр.

Не менее важный параметр, который не указывают в характеристиках SSD - стабильность скоростных характеристик. Что толку от высокой скорости, если она падает после записи нескольких гигабайт?

Пример из обзора "Обзор и тестирование SSD-накопителя Intel 600p объемом 1 Тбайт (SSDPEKKW010T7X1): когда самое важное – это шильдики PCIe 3.0 x4 и NVMe".

Как видите, даже в конце 2020 года выбор SSD - дело непростое. Главное - не торопиться и обязательно почитать обзоры и отзывы пользователей на интересующую модель.

Пишите в комментарии, сколько у вас SSD и какого они объема?


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