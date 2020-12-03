5 причин, по которым я надолго отложу апгрейд с Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000
Этой весной я наконец-то сменил древний Core i5-3570 на недорогую и быструю связку из процессора AMD Ryzen 5 1600, платы MSI B450-A PRO MAX и 32 Гб памяти CRUCIAL Ballistix Sport LT AES.
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С самого начала я планировал поставить в MSI B450-A PRO MAX процессор Ryzen 5000 на 8-12 ядер и Ryzen 5 1600 был временным решением. Эти планы чуть было не пошли прахом, когда AMD заявили, что не будут поддерживать процессоры Zen 3 на платах B450 и X470, но, к счастью, они быстро одумались.
Мой Ryzen 5 1600 взял 4 ГГц при очень низком напряжении в 1.16 В, а память разогналась до 3400 МГц при CL 16 и я доволен производительностью этой связки, и, скорее всего, апгрейд на Ryzen 5000 я отложу очень надолго и сейчас расскажу вам почему.
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Процессор - это сложное устройство, имеющее гораздо больше параметров, чем цена и производительность, и эти параметры очень важны. Энергопотребление, нагрев, разгонный потенциал, требования к материнской плате - все это важные параметры, которые определяют выбор конкретной модели пользователями.
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После выхода процессоров Ryzen 5000 прошло уже достаточное количество времени, обзоров вышло немало, а пользователи оставили немало отзывов, в том числе и на нашей конференции. И сегодня уже можно сделать выводы об этой линейке процессоров и ее перспективах.
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Начнем с цены, ведь для многих из нас это решающий фактор при выборе процессора.
Причина первая - цены
16-ти ядерный Ryzen 9 5950X стоит сегодня в Регарде 72200 рублей.
12-ти ядерный Ryzen 9 5900X стоит 48900 рублей.
Восьмиядерник Ryzen 7 5800X BOX - 45600 рублей.
А будущий народный шестиядерник Ryzen 5 5600X - 29600 рублей.
Цены немаленькие, но и производительность у Zen 3 на высоте, в том числе и игровая. Но для меня почти 30000 рублей за шестиядерник - это очень много. Да и менять я, скорее всего, буду шесть ядер на восемь, поэтому 45600 рублей - это очень существенная сумма. И это первая причина, по которой я отложу апгрейд, ждать снижения цены наверняка придется немало.
Причина вторая - цена и производительность
Не менее важная характеристика - соотношение цены и производительности процессоров. Zen 3 приходится конкурировать не только с процессорами Intel Comet Lake, но и Zen 2. Давайте возьмем для сравнения несколько таких процессоров, а также - старенькие Zen+.
Восьмиядерный Intel Core i7-10700KF стоит сегодня 32130 рублей.
Шестиядерник Core i5-10400F - 13819 рублей.
Восьмиядерный Ryzen 7 3700X - 27080 рублей.
Популярный шестиядерник Ryzen 5 3600 - 17710 рублей.
И наконец, ветераны рынка Zen+, которые сейчас занимают нишу бюджетных решений.
Ryzen 5 2600, который сравним с моим Ryzen 5 1600 по производительности - 10890 рублей.
Проще всего сравнить производительность процессоров в бэнчмарке с высокой повторяемостью результатов, например - Cinebench R20. Да, это "синтетика", и правильнее всего было бы сравнить все эти процессоры в игровых тестах, но, думаю, найти сейчас тестирование со всеми этими моделями процессоров и одной видеокартой - очень трудно.
Поэтому при сравнении результатов не стоит забывать, что в Cinebench R20 традиционно сильны AMD, но у Comet Lake будет получше игровая производительность. Результаты я взял с сайта www.cpu-monkey.com.
Давайте разделим цену на количество очков в Cinebench R20 и получим индекс производительности каждого процессора. Чем он ниже, тем лучше соотношение цены и производительности.
|Процессор
|Очки в Cinebench R20
|Цена в Регарде
|Индекс производ.
|Ryzen 9 5950X
|10428
|72200
|6.9
|Ryzen 9 5900X
|8468
|48900
|5.7
|Ryzen 7 5800X
|5724
|45600
|7.9
|Ryzen 5 5600X
|4562
|29600
|6.4
|Ryzen 7 3700X
|4834
|27080
|5.6
|Ryzen 5 3600
|3689
|17710
|4.8
|Core i7-10700KF
|5292
|32130
|6.0
|Core i5-10400F
|3197
|13890
|4.3
|Ryzen 7 2700
|3448
|12150
|3.5
|Ryzen 5 2600
|2736
|10890
|3.9
Самые выгодные процессоры по соотношению цена производительность - старые модели Zen+, Core i5-10400F и Ryzen 5 3600. Из новинок Zen 3 выгоднее всего 12-ти ядерный Ryzen 9 5900X.
Вы уже наверное догадались, что спустя год, после того как "устаканятся" цены на модельный ряд процессоров AMD, очень выгодным приобретением станут Zen 2 и Ryzen 7 3700X, в частности.
Конечно, если у вас тугой кошелек, выше озвученные причины для вас не важны, но я экономный пользователь и не люблю переплачивать.
Причина третья - Zen 3 довольно горячие процессоры
Уменьшение техпроцесса и, соответственно, площади ядра, порождает один из недостатков процессоров Zen 3 - тепло с них очень трудно отвести. Сейчас мой IceHammer IH-4401A неплохо справляется с разогнанным Ryzen 5 1600 с тепловыделением около 100 ватт, но с Ryzen 9 5900X он вряд ли справится так, чтобы удержать температуры ниже 80 градусов.
Мне придется потратиться еще и на хороший кулер при апгрейде, а стоят они сейчас немало.
Причина четвертая - многие платы на B450 чипсете не очень годятся для мощных процессоров
По меркам плат на B450 чипсете у MSI B450-A PRO MAX неплохая система питания и с Ryzen 9 5900X, конечно, справится. Но температуры будут высокие и потребуется обдув зоны VRM. Подобные проблемы могут быть и у пользователей более дорогих плат с 4+2 фазами на процессор, к примеру, B450 Tomahawk.
Таблица VRM плат MSI с чипсетом B450
Конечно, об этом мне стоило подумать заранее, но склоняться к 12-ти ядерным процессорам я стал недавно.
Причина пятая - производительности Ryzen 5 1600@4ГГц вполне достаточно для работы и игр
Если вы играете в Full HD с 60 FPS, то пока для всех игр вам хватит видеокарты уровня GeForce RTX 2060. В связке с Ryzen 5 1600@4ГГц эта видеокарта обеспечит хороший FPS во всех новых хитах.
Поэтому время менять мой Ryzen 5 1600 еще не пришло. Может быть, я подожду еще полтора-два года и поменяю его на подешевевшие Ryzen 7 3700X - Ryzen 9 3900X, которые к тому времени сильно подешевеют.
Выводы
Ryzen 5000 - отличные, мощные и энергоэффективные процессоры, но для простого пользователя пока еще слишком избыточные и дорогие.
Но если вы энтузиаст или геймер с мощной видеокартой - то можете не ждать лучших цен, ведь курс валют и биткоина не предсказуем и может быть, что лучшие цены - как раз сейчас, в конце 2020 года.
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