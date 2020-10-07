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PortableApps — обзор сайта с более чем 400 портабельными, бесплатными и полезными программами

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Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

За время моего активного пользования ПК у меня накопилась подборка портабельных утилит для самой разнообразной работы. Их плюс в том, что после переустановки Windows или смене ПК их не надо переустанавливать, а достаточно просто скопировать и вынести ярлык на рабочий стол.

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Сегодня я хочу рассказать вам о сайте, с которого началась популяризация портабельного софта. Это PortableApps.com, основанный в 2004 году Джоном Халлером и на сегодняшний момент поддерживаемый более трудом более 100 человек, в том числе разработчиков, дизайнеров и переводчиков.

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В интернете встречается много сборников портабельного софта, но о их главном источнике - сайте PortableApps, многие пользователи незаслуженно забывают или просто не знают о его существовании.

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На данный момент с сайта было произведено уже боле 920 миллионов загрузок софта и весь софт оттуда является "Free, Legal, Safe, and Fully Portable" - то есть "Бесплатным, легальным, безопасным и полностью портативным".

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На вкладке Apps мы можем ознакомиться со списком программ, которых на данный момент уже около 400 штук.

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Софт поделен на категории, для удобства выбора. На вкладке "Development" - софт для создания и разработки. Я, к примеру, все свои блоги пишу в удобном редакторе AkelPad, который интегрирован в Total Commander.

AkelPad с настроенными цветами


Во вкладке "Games" можно найти много простых игр, которые подойдут для любого офисного ПК.


"Graphics & Pictures" - средства работы с графикой, редакторы, программы для снятия скриншотов. 

Например, FastStone Capture - одна из лучших программ-скриншотеров.

Многие продолжают снимать скриншоты по старинке, с помощью Print Screen и последующей вставки в Paint, но поверьте, когда количество снятых скриншотов перевалит за пару десятков в день, вы начнете искать средство, делающее это автоматически. А количество скриншотов, которое я сделал для блогов, уже перевалило, наверное, за несколько тысяч.


В разделе "Internet" лежат программы для связи, локальных сетей, мессенджеры, программы файлообмена и главное - портативные браузеры. В наши дни, после переустановки Windows главное, что делают пользователи - восстанавливают свои вкладки в браузере.

Конечно, облачная синхронизация выручает, но гораздо эффективнее использовать портативную Mozilla Firefox, Google Chrome или Opera


Софт из раздела "Music & Video" уже не так актуален, так как и музыка и видео все больше уходят в онлайн, но поставить портативный проигрыватель VLC не помешает.


В разделе "Office" множество офисных программ, включая популярный LibreOffice, который для многих сгодится как замена Microsoft Office, который становится тяжеловеснее с каждым новым изданием.


В разделе "Security" стоит обратить внимание на менеджеры паролей KeePass и VeraCrypt - мощную бесплатную утилиту шифрования дисков.


В самом большом разделе - "Utilities", собраны множество полезных утилит, которые используют многие опытные пользователи. CrystalDiskInfo, HWiNFO, Process Explorer, Rufus и много другое.


В принципе, из этого огромного списка можно набрать утилит, которых хватит практически для любой работы на ПК, начиная от офисной работы и заканчивая обработкой звука.

Но главная "фишка" сайта в том, что вам не потребуется скачивать все эти программы вручную. На главной странице есть средство автоматической закачки программ.


Оно не только скачивает утилиты в определенную папку, но и каталогизирует их и обновляет. То есть, раз скачав через него CPU-Z, GPU-Z и тому подобные утилиты, требующие иногда обновления, вы сможете обновлять их все сразу нажатием одной кнопки.

Установка средства скачивания PortableApps.com_Platform_Setup_17.1.1.paf возможна и на USB-носитель или даже облако.


При его запуске вам достаточно пометить галочками те утилиты, которые вы хотите установить.


После установки они будут отображаться в удобном "лаунчере". Но пользоваться им не обязательно, если вы предпочитаете устанавливать утилиты вручную, по старинке, никто вам не помешает.



А вы пользуетесь портабельными программами? Если да, то какими? 

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