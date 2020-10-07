Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

За время моего активного пользования ПК у меня накопилась подборка портабельных утилит для самой разнообразной работы. Их плюс в том, что после переустановки Windows или смене ПК их не надо переустанавливать, а достаточно просто скопировать и вынести ярлык на рабочий стол.

реклама

Сегодня я хочу рассказать вам о сайте, с которого началась популяризация портабельного софта. Это PortableApps.com, основанный в 2004 году Джоном Халлером и на сегодняшний момент поддерживаемый более трудом более 100 человек, в том числе разработчиков, дизайнеров и переводчиков.

анонсы и реклама Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях) Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх <b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

В интернете встречается много сборников портабельного софта, но о их главном источнике - сайте PortableApps, многие пользователи незаслуженно забывают или просто не знают о его существовании.

реклама

На данный момент с сайта было произведено уже боле 920 миллионов загрузок софта и весь софт оттуда является "Free, Legal, Safe, and Fully Portable" - то есть "Бесплатным, легальным, безопасным и полностью портативным".

реклама

На вкладке Apps мы можем ознакомиться со списком программ, которых на данный момент уже около 400 штук.

реклама





Софт поделен на категории, для удобства выбора. На вкладке "Development" - софт для создания и разработки. Я, к примеру, все свои блоги пишу в удобном редакторе AkelPad, который интегрирован в Total Commander.

AkelPad с настроенными цветами





Во вкладке "Games" можно найти много простых игр, которые подойдут для любого офисного ПК.





"Graphics & Pictures" - средства работы с графикой, редакторы, программы для снятия скриншотов.

Например, FastStone Capture - одна из лучших программ-скриншотеров.

Многие продолжают снимать скриншоты по старинке, с помощью Print Screen и последующей вставки в Paint, но поверьте, когда количество снятых скриншотов перевалит за пару десятков в день, вы начнете искать средство, делающее это автоматически. А количество скриншотов, которое я сделал для блогов, уже перевалило, наверное, за несколько тысяч.





В разделе "Internet" лежат программы для связи, локальных сетей, мессенджеры, программы файлообмена и главное - портативные браузеры. В наши дни, после переустановки Windows главное, что делают пользователи - восстанавливают свои вкладки в браузере.

Конечно, облачная синхронизация выручает, но гораздо эффективнее использовать портативную Mozilla Firefox, Google Chrome или Opera.





Софт из раздела "Music & Video" уже не так актуален, так как и музыка и видео все больше уходят в онлайн, но поставить портативный проигрыватель VLC не помешает.





В разделе "Office" множество офисных программ, включая популярный LibreOffice, который для многих сгодится как замена Microsoft Office, который становится тяжеловеснее с каждым новым изданием.





В разделе "Security" стоит обратить внимание на менеджеры паролей KeePass и VeraCrypt - мощную бесплатную утилиту шифрования дисков.





В самом большом разделе - "Utilities", собраны множество полезных утилит, которые используют многие опытные пользователи. CrystalDiskInfo, HWiNFO, Process Explorer, Rufus и много другое.





В принципе, из этого огромного списка можно набрать утилит, которых хватит практически для любой работы на ПК, начиная от офисной работы и заканчивая обработкой звука.

Но главная "фишка" сайта в том, что вам не потребуется скачивать все эти программы вручную. На главной странице есть средство автоматической закачки программ.





Оно не только скачивает утилиты в определенную папку, но и каталогизирует их и обновляет. То есть, раз скачав через него CPU-Z, GPU-Z и тому подобные утилиты, требующие иногда обновления, вы сможете обновлять их все сразу нажатием одной кнопки.

Установка средства скачивания PortableApps.com_Platform_Setup_17.1.1.paf возможна и на USB-носитель или даже облако.





При его запуске вам достаточно пометить галочками те утилиты, которые вы хотите установить.





После установки они будут отображаться в удобном "лаунчере". Но пользоваться им не обязательно, если вы предпочитаете устанавливать утилиты вручную, по старинке, никто вам не помешает.









А вы пользуетесь портабельными программами? Если да, то какими?