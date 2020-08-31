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2 SSD-накопителя в компьютере — плюсы и минусы

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Удобство использования ПК с двумя накопителями я ощутил еще в конце нулевых годов, когда вдобавок к основному HDD на 120 Гб прикупил второй, б/у IDE HDD на 80 Гб. В нулевых годах ПК часто воспринимался роскошью, особенно в глубинке, а ПК с двумя HDD был для моих друзей диковинкой и это воспринималось излишеством.

Однако я быстро распробовал удобство скачивания фильмов на дополнительный диск, когда ничего не тормозило системный. Интернет тогда был крайне медленный и скачивание фильмов и игр в файлообменной сети DC++ растягивалось на сутки и даже недели.

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С тех времен у меня в ПК сменилось большое количество накопителей, но одно оставалось неизменным - их было два и больше. И даже когда повсеместно стали использоваться SSD накопители, я остался верен своему принципу.

Я часто апгрейжу компьютеры и ноутбуки друзьям и знакомым, получая за работу их старые комплектующие. И вот подошло время, когда многим из них стало мало старых SSD на 120 Гб, которые постепенно перекочевали ко мне. В 2019 году, некоторое время у меня в ПК было аж три штуки SATA SSD небольшого объема.

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Но этой весной я купил вместительный Samsung 860 EVO на 1 ТБ и "раскидал" старенькие SSD по ПК и ноутбукам домочадцев.


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Но самый быстрый из них - Samsung 850 EVO 120 Гб я оставил в основном ПК и сейчас расскажу вам  о плюсах и минусах этого решения. Но нужно учесть, что оба моих SSD с SATA III интерфейсом и практически идентичны по скоростным характеристикам.



Плюсы


Второй SSD дает вам еще одно независимое загрузочное устройство на которое можно установить вторую ОС. Ваш ПК в таком случае станет безотказным в случае сбоя Windows или вирусного заражения. Вы всегда сможете загрузиться со второй ОС.

Чтобы обезопасить вторую Windows от заражения вирусами и троянами, зачастую достаточно просто удалить букву второго системного диска в "Управление дисками".



Бэкап и восстановление с двумя накопителями становятся проще и надежнее, у вас всегда есть независимый накопитель, куда вы можете делать бэкап системного диска. Особенно удобно это тогда, когда второй SSD большого объема, от 500 Гб и выше, что позволит залить на него образ диска на 120 Гб целиком, даже полностью заполненным.

Работает при этом связка двух SSD гораздо шустрее связки SSD+HDD и образ диска сохраняется чуть ли не за пару минут.



Износ двух SSD можно легко распараллеливать, не потеряв в скорости, перенеся кэши программ и файл подкачки на не системный SSD. Хотя сейчас ресурс новых, качественных SSD настолько большой, что задумываться об износе уже не стоит, такие меры не помешают. Да и работать это будет чуть быстрее, чем если бы все писалось на один накопитель.


Минусы

Дополнительный SATA SSD занимает SATA порт, что может быть критично в случае если у вас уже есть M.2 накопитель, который отключает сразу два порта SATA (такое часто бывает на бюджетных материнских платах). В этом случае вам может банально не хватать портов SATA, например, для подключения дополнительных HDD.



Дополнительный SSD можно продать, даже б/у-шный SSD стоит денег, которые можно вложить в апгрейд ПК. Хотя цена новых бюджетных SSD на 120-240 Гб стала настолько низка, что можно уже не задумываться о продаже старого. За него можно будет выручить сущие копейки.




Лишние провода SATA и питания захламляют ПК внутри и не эстетично выглядят. Если вы сторонник минимализма внутри ПК, а также имеете корпус с прозрачной стенкой и наводите внутри "фен-шуй", это может стать для вас минусом.


Итоги

На этом минусы установки двух SSD-накопителей в ПК заканчиваются. Плюсы явно перевешивают. SSD бесшумны и потребляют мало электричества и можно иметь внутри хоть "вязанку" из трех-четырех SSD, главное, чтобы хватало SATA портов.

Зачастую такие конфигурации я вижу в профилях пользователей конференции overclockers.ru. Они оставляют старый SSD на 120 ГБ при покупке нового на 250 Гб, а потом оставляют и эти два при покупке еще одного SSD на 1 ТБ.



Пишите в комментарии, а сколько SSD накопителей у вас в ПК?

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