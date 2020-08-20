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Разбираемся, как правильно сканировать старые фотографии

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У меня дома хранится несколько альбомов со старыми фотографиями и до недавнего времени я не задумывался о том, насколько они ценны для меня и при этом хрупки. Но случился форс-мажор - соседи сверху сильно затопили мою квартиру, при этом часть фотографий отсырела.

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После этого я решил заняться их сканированием, чтобы сохранить их от подобных несчастных случаев.


Выбор сканера

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Первый и главный вопрос, который встает перед созданием цифрового альбома - как и чем сканировать фотографии. Можно отнести их в специализированную фирму, можно пробовать сканировать их с помощью смартфона или фотоаппарата, а можно  купить планшетный сканер и сканировать самому.

Я попробовал перефотографировать старые фотографии и смартфоном, и обычным фотоаппаратом, но результат меня не устроил. А узнав расценки на сканирование в специализированных фотоателье я понял, что гораздо дешевле будет купить неплохой новый планшетный сканер и сделать все самому.

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Цена на сканеры формата А4 начинаются от пяти с небольшим тысяч рублей. Например, CANON Canoscan LIDE300 или EPSON Perfection V19 в Ситилинке.

Посмотрев предложения на Авито, я нашел Canon CanoScan LiDE 110 в хорошем состоянии и не долго думая, купил его.

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Подготовка фотографий к сканированию

Советы в этом разделе пригодятся тем, у кого, как и у меня, ждут сканирования несколько тысяч фотографий.

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Заранее подготовив фотографии к сканированию, вы только сэкономите себе время. Стоит сразу расправить смятые углы, положить под пресс сильно измятые фотографии. 

Отдельная проблема - пыль. Пыли и бумажной трухи будет в избытке и она будет оседать на сканере, мешая сканированию. Поэтому сразу надо очистить фотографии от пыли.

Если фотографий очень много и вам предстоит как минимум разложить их сканы по папкам на ПК, лучше заранее подготовить их отдельными стопками для сканирования.

В формат А4 можно уложить 3-4 небольшие фотографии, поэтому вы можете сэкономить много времени, сразу подготовив фото "порциями" по 2-3-4 шт.


Выбор формата сканирования

Стандартная программа сканирования Windows "Факсы и сканирование" предлагает сканировать в форматах BMP, JPG, PNG, TIFF. Самый тяжелый по весу формат - TIFF и я рекомендую выбрать именно его. Все-таки при экономных режимах, типа JPEG, потеря деталей в фото заметна при увеличении.

Вес одного файла TIFF со сканирования А4 в разрешении 600 DPI будет в районе 50-70 Мб. Учитывая, что в этом файле у вас будет лежать 2-3-4 фото, то объем вполне приемлемый.


Разрешение (DPI) лучше выставлять не менее 600.

Все "улучшения" при сканировании лучше отключить, как и коррекцию яркости и контраста. Важно сканировать в цвете и черно-белые фотографии.


Процесс сканирования

Теперь от вас требуется выкладывать по нескольку фотографий на стекло сканера и нажимать кнопку "Сканировать". Но есть много нюансов, о которых не знают новички.

Если на фотографии есть большая трещина, то ее надо класть так, чтобы лампа сканера шла перпендикулярно трещине. Если трещин много, то фотографию надо просканировать и вдоль и поперек.

Если фотография имеет текстуру или тиснение, то просканировав ее четыре раза со всех сторон, текстуру можно будет убрать с помощью преобразования Фурье.

Если вам попадаются сильно мятые фотографии, то крышка сканера может не осилить прижать такую фотографию равномерно. Нужно небольшим грузом создавать дополнительный прижим, например, книгой.

Под рукой нужно держать безворсовую тряпочку для смахивания пыли со стекла сканера.

Крышка сканера очень уязвима и если вы будете открывать и закрывать ее сотни раз, шанс отломить ее неловким движением будет очень высок. Подставьте заранее какой-нибудь упор, не дающий ей откинуться до предела, например стопку книг.


Сортировка и обработка сканированных фотографий

Папка со сканами фотографий в формате TIFF - это уже 90% работы. Остается только работа по вырезке отдельных фотографий, коррекции цветов и яркости с контрастом.

Для этого не обязательно использовать тяжеловесный Adobe Photoshop, достаточно будет простого редактора изображений, например Movavi Фоторедактор или ACDSee.

Для простой обработки фото будет достаточно всего трех инструментов.

Вращение, для выравнивания.


Кадрирование - для удаления фона.


И коррекция яркости и контраста.


Даже если вы обработаете все сканы, я рекомендую оставить исходные файлы TIFF. Методы обработки фотографий не стоят на месте, за последние пару лет появились онлайн ресурсы, которые восстанавливают старые фото с помощью нейросетей, например, от mail.ru.

И конечно-же надо позаботиться о надежном хранении цифрового фотоальбома, сделав бэкап.

Удачных вам сканов! Пишите в комментарии, перевели ли вы старые фотографии в "цифру" или только собираетесь это сделать?




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