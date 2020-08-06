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Восемь причин "за" и "против" апгрейда в августе 2020

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Одно из самых неприятных зрелищ для каждого компьютерного энтузиаста - видеть увеличение ценников на комплектующие для ПК. Если вы давно подумывали об апгрейде, то скорее всего уже помните наизусть все цены на все "железо" вашего будущего ПК. 


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И каждый вечер, обновляя страницы магазинов, вы видите, как меняются ценники на народные Core i5-10400F и Ryzen 5 3600, и расстраиваетесь.

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Если вы давно запланировали апгрейд, то в такие моменты можете начать спешить, торопиться и накупить ненужного "железа". Лично я в такую "ловушку разума" попадал уже не раз.

Есть одно средство, помогающее сделать тяжелый выбор, под названием "Квадрат Декарта". В нем нужно ответить на четыре вопроса и сравнить ответы по степени важности.

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Сейчас я покажу вам, как с помощью этой техники решить вопрос о том, решаться ли на апгрейд сейчас, или нет.

Но для начала давайте взглянем на все факторы, которые действуют на рынок ПК, и делают то или иное "железо" привлекательным или наоборот.

Первое - приближается конец 2020 года, и вскоре выйдут процессоры Zen 3 и видеокарты Nvidia 3000. А это делает многие покупки "тупиковыми". То есть вы купите уже морально устаревшее железо за немаленькие деньги.

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Второе - намечающаяся смена DDR4 на DDR5. Это событие может негативно отразиться даже на свежих платформах 2020 года. Например, покупая материнскую под Zen 3 на чипсете B550, вы уже знаете, что больше ничего в нее не поставите и даже наращивание объема памяти DDR4 на ней будет тупиком.
Тоже относится и к платформе Intel LGA 1200 и процессорам Comet Lake.

Третье - начал расти курс валют. А мы все знаем, куда он может привести рынок ПК. Я до сих пор иногда начинаю считать цены, умножая на "доллар за 30". А ведь с кризиса 2014 года прошло уже почти шесть лет! Да и доллар по 59 и доллар по 73, которые были в этом периоде, это тоже очень чувствительная разница.



Четвертое - рост криптовалют. Биткоин и многочисленные альткоины резко набрали в цене, сделав майнинг опять выгодным. Майнеры уже начали скупать видеокарты и цены на них, по сообщениям новостных агентств, начали расти. 



Майнинг стал законным. Дума приняла закон о криптовалютах в России, в котором сказано, что можно заниматься майнингом, проводить транзакции и биржевые сделки и необходимо декларировать владение криптоактивами. 

Это может подтолкнуть крупных майнеров "выйти из тени" и начать скупать видеокарты в промышленных масштабах.



Как это отражается на росте цен видеокарт и блоков питания мы прекрасно знаем по опыту 2017 года.


Пятое - приближается День знаний, к которому традиционно повышаются цены. Ведь тысячи школьников идут покупать компьютеры для учебы. 



Шестое - в конце 2020 года выходит много хитов: Assassin's Creed: Valhalla, Horizon Zero Dawn, Cyberpunk 2077 и многое другое. И согласитесь, есть большая разница, как проходить эти игры, на старой доброй GeForce GTX 1050 Ti или на новой GeForce RTX 2070 SUPER с трассировкой лучей и DLSS.


Седьмое - Nvidia свертывает продажи GeForce RTX 2000-й серии, что уже оказало влияние на рост цен. На лицо банальный дефицит, в который подливают огня майнеры.



Восьмое - неактуальность видеокарт от AMD. Как бы ни хороши были Radeon RX 5700 XT, но наступило время трассировки лучей и ему надо соответствовать. 


Прежде, чем в меня полетит первый красный помидор из лагеря AMD, напомню еще раз, что нужно быть объективными и не идеализировать "железо". Об этих проблемах писали еще в начале 2020 года в FAQ по Radeon RX 5700 XT на нашей конференции.    



Итак, давайте, оперируя этими данными, ответим на вопросы из "Квадрата Декарта".

Сохранность денежных средств с вложением в валюту мы не будем обсуждать в этом блоге. Ведь покупка и продажа валюты не совсем панацея. Вы теряете проценты на курсе. Банк может придраться к сохранности купюры даже из-за одного отпечатка пальца, видимого в ультрафиолетовом свете. 

Кто-то берет ПК в кредит или занимает деньги у друзей. А пожар или квартирная кража могут полностью оставить вас без средств, если вы держали их под "матрасом", а не в банке.


И даже если вы отложили деньги в валюте, а курс ее вырос в разы, то купить видеокарту за $400 может стать банально жалко, ибо мы питаемся не только кадрами в секунду, и тратить двух-трехмесячный доход на ПК могут позволить себе не все. Поверьте, я прошел через это в 2015 году.


Что будет, если вы проапгрейдитесь в августе 2020 года?


Во-первых, приятные эмоции. Покупка нового "железа" это всегда радость.

Во-вторых, вы пройдете все игровые хиты конца 2020 года на новом и мощном железе.

В-третьих, вам уже не надо будет переживать о сохранности денежных средств.


Что будет, если вы не проапгрейдитесь в августе 2020 года?


Во-первых, рост цен может сделать ваш апгрейд, который вы отложили на потом, баснословно дорогим.

Во-вторых, все хиты конца 2020 года вам придется пройти на старом железе.

В-третьих, вам надо будет думать, куда вложить деньги, если курс валют продолжится.


Чего не будет, если вы проапгрейдитесь в августе 2020 года?


Во-первых, не будет той суммы, которую вы потратили на новый ПК.


Во-вторых, скорее всего у вас не будет летом 2021 года нового ПК на Ryzen 4600 и Nvidia GeForce R 3060.


Чего не будет, если вы не проапгрейдитесь в августе 2020 года?

Во-первых, не будет впечатлений от Cyberpunk 2077 на новом "железе". 

Во-вторых, может не быть и ваших сбережений отложенных на ПК. Ведь если курс валюты и криптовалюты скакнет еще сильнее, а за ним и цены в магазинах, апгрейдиться будет уже поздно и вы будете сидеть с пачкой "сгорающих" денег в руках, которые придется потратить на какую-нибудь не успевшую подорожать технику.


А вторая микроволновка или третий холодильник в доме радуют совсем не так, как новый ПК, уж поверьте моему горькому опыту.



Итак, ответы на вопросы получены, но вывод должны сделать вы сами.  Пишите - будете ли вы апгрейдиться в 2020 году или подождете?


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