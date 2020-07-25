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Этот блог написан специально для любителей читать с монитора.За последние годы такой вид чтения становится все популярнее, ведь электронные книги очень удобны и доступны.

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Начать я хочу с рассказа об одной из главных программ-долгожителей на моем ПК - ICE Book Reader Professional. А после дам несколько советов любителям читать с экрана монитора по сохранению зрения и выбору комфортного для глаз монитора.

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Иногда попадаются такие программы, удобные и продуманные, к которым быстро привыкаешь и найти им замену практически невозможно. Да и искать замену незачем: трудно, затратно по времени, требует переучивания и изменения привычной среды.

Главное, чтобы ваша программа - "старушка" поддерживалась в актуальных операционных системах и можно не менять ее десятилетиями.

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Наткнулся я на эту "читалку" аж в 2010 году, в 2012 сменил на версию 9.1.0, и с тех пор она кочует по моим компьютерам и ноутбукам. Меняется только список активных книг, даже ее настройки я не трогал уже лет семь.

В 2010 я стал активно приобщаться к электронным книгам и искал устройство, читать с которого будет удобнее и безопаснее для зрения. Попробовав ридер и монитор, я выбрал монитор, так как от чтения издалека меньше уставали глаза.

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Перебрав несколько программ для чтения, я наконец-то дошел до ICE Book Reader и именно в ней нашел одновременно удобство, широкие возможности кастомизации и все нужные функции для работы с электронными книгами разных форматов.





А требовалось мне в то время средство, способное создать не контрастный, мягкий фон и довольно крупный шрифт для текста, чтобы можно было читать издалека.

Дело в том, что если мы отодвигаемся от монитора на довольно большое расстояние, около 80-110 см, глаза начинают работать уже больше на "даль", чем на "близь".









Это особенно заметно пользователям с близорукостью, как у меня. Если подобрать расстояние и довольно крупный размер шрифта, вы физически ощущаете, как с глаз спадает напряжение и читать в очках становиться легко.





Я выбрал вот такое сочетание цветов и размер шрифта в ICE Book Reader для 24" монитора и 80-90 см расстояния до него. У вас может получиться другое оптимальное сочетание.









Важно, как долго вы будете читать в таком режиме. Я читаю обычно около полутора-двух часов в день перед сном. Кажется, что это немного, но за 10 лет, по статистике livelib.ru, сайта на котором я ищу книги, я прочитал 248 книг.









А книги я выбираю объемные. Саги и эпопеи наподобие "Темной башни", "Колеса времени" или "Ведьмака" - вот такие книги я люблю. Получается ни много не мало по объемной книге за две недели. Для пары часов чтения перед сном это даже неплохо.



Учитывая, что весь остальной день я не бездельничаю, а зависаю в соцсетях, смотрю сериалы, "рублюсь" в игры и упорно пишу для вас блоги, нагрузка на глаза получается очень серьезная.









Но даже при такой серьезной нагрузке мое зрение почти не изменилось за 10 лет. И ниже я дам несколько советов, соблюдая которые, сильно облегчите жизнь глазам и вы.









Как же сохранить зрение при такой нагрузке на него, учитывая, что оно уже не идеальное?



Главное - понять факторы, которые влияют на глаза, и постараться компенсировать их.



Первое - нагрузка, когда глаза смотрят на один и тот же предмет (монитор) на одном расстоянии, подобна тому, что вы сжали кулак с определенным усилием и держите его так в течение часа-двух. Что будет с вашим кулаком? Конечно же он заболит и устанет. Также и с мышцами глаз.



Обязательно надо делать перерывы, закрывая глаза на несколько секунд или переводя взгляд в окно.





Второе - всматриваясь во что-то интересное, мы перестаем моргать. Влажная защитная пленка, покрывающая роговицу - высыхает. Это чревато, как минимум, зудом, мутным зрением, а в запущенных случаях - болезнями роговицы.









Обязательно моргаем и не таращимся широко открытыми глазами по несколько минут. Прикрываем глаза периодически для отдыха. Можно широко зевнуть, если чувствуете сухость в глазах, это вызовет небольшое выделение слез и облегчит состояние.



Если же сухость и зуд стали постоянными, то желательно проконсультироваться у врача. Узнать про возможность использовать капли для увлажнения глаз, например, Визин.





Третье - яркость. Если долго смотреть на яркую лампочку, последствия для зрения будут плачевными. Но почему-то многие часами смотрят на монитор с выкрученной на 100% яркостью.









Обязательно убавьте яркость до комфортного минимума. Но если у вас монитор с ШИМ (Широтно-импульсной модуляцией), то при убавлении яркости вы получите увеличившееся мерцание, которое не только ударит по глазам, но и может вызвать головные боли. Из этого получается четвертый пункт.









Четвертое - если вы проводите долгое время за монитором, не пожалейте денег и купите модель без ШИМ. Такие мониторы обозначаются как "Flicker free".





Но не всегда даже в характеристиках мониторов есть эта пометка. Магазины, например, Ситилинк, зачастую не ставят такую опцию при выборе характеристик мониторов.

Но это не проблема, я ищу в Е-Каталоге модели Flicker free и потом смотрю, есть ли они в Ситилинке. А магазины Ситилинка есть уже почти в каждом городе.



Сейчас я дам вам ссылки на несколько популярных моделей мониторов из Ситилинка с диагональю 23-24", в которых нет ШИМ.

Да, они могут быть дороги, но поверьте, ваши глаза дороже всех мониторов мира!

SAMSUNG C24RG50FQI







SAMSUNG C24F390FHI





ASUS Gaming VA24EHE





AOC Gaming C24G1









Можно выбрать и модель с диагональю 27". "Зернистость" изображения будет чуть выше, но большая диагональ позволит вам отодвинутся еще дальше от экрана, что снизит и нагрузку на глаза, и ощущение "зернистости".

Мое мнение - если есть проблемы со зрением, то лучше брать монитор FHD 27", но нужно иметь большой стол для того, чтобы увеличить расстояние от глаз до монитора до комфортного.

Например, SAMSUNG C27FG73FQI



Или AOC Gaming C27G1





И наконец, пятое. Даже при соблюдении все вышеописанных советов важнейшую роль в нагрузке на глаза играет вид вашей деятельности за ПК. Расслабленно читать книгу - это одна из самых слабых нагрузок. Просмотр фильмов тоже слабо утомляет глаза.







А вот напряженные игры, особенно командные, где нужно выцеливать противников, контролировать кучу параметров в битве с боссом - это уже приличное напряжение. Считывать много информации в сложной стратегии с мелким шрифтом тоже прилично утомляет глаза.









И наконец самая сильная нагрузка - это работа с важным текстом, таблицами, сложными расчетами, программирование. Там, где ошибка в одну букву или цифру критична.





Пару часов такой работы вызывает резь и покраснение в глазах даже при наличии хорошего монитора. А что уж говорить, если приходится это делать на древнем TN, где и минимальная яркость "выжигает" глаза?









С такой нагрузкой на глаза в должны не просто соблюдать все советы по профилактике нарушения зрения, но и периодически показываться врачу.

Берегите себя и свое зрение!





