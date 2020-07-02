Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Мое мнение - критика Intel и архитектуры Comet Lake от (не)фаната AMD

для раздела Блоги
8
Минус 27000р на Core i9 10 поколения
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Признаюсь, когда я начинал писать этот блог, у него было совсем другое название. Но, начав писать вступление я "разошелся" и остановился только тогда, когда вступление разрослось до размера самостоятельного блога. 

реклама

Ну что же, я нисколько не расстроился и, надеюсь, этот блог вызовет и у вас приятные эмоции. 


анонсы и реклама
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену


За последние два-три года на процессорном рынке произошла революция, по масштабам не меньшая, чем появление многоядерности в 2005 году. Наконец-то индустрия начала переход от четырех ядер, которые доминировали почти 10 лет, к многоядерным процессорам.

реклама

В первую очередь это заслуга корпорации AMD, которая выпустила в 2017 году недорогой Ryzen 5 1600 на новом ядре Zen. Да, он отставал в играх от процессоров на Kaby Lake, архитектуре конкурента, и сильно проигрывал четырехъядерному фавориту того времени - Core i7-7700K


реклама


Но он дал первые народные и массовые шесть ядер и 12 потоков, которые позволяли работать в тяжелых задачах и с комфортом играть на видеокартах уровня GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 1070.  

реклама

За три года, прошедшие с выхода архитектуры Zen, произошло многое: вышли процессоры на Zen+ и Zen 2. В частности, мегапопулярный Ryzen 5 3600, который стал главным выбором для игровых сборок у нас и в даже в зажиточной Европе.

Выучила ли Intel урок, который ей преподал конкурент, лихо отхвативший большой кусок рынка? Мне кажется - не совсем. 

Да, наконец-то убрали опостылевшую всем термопасту из-под крышек процессоров. Почему нельзя было сделать это раньше и почему аргументы, по которым внедрение термопасты оправдывалось, больше не звучат?



Да, технология hyper-threading появилась почти во всех моделях. Но в остальном все осталось на таком уровне, как будто никаких недорогих и быстрых Ryzen нет и не было!

Младшие чипсеты все так же урезаны по разгону памяти. Разгон все так же приходится покупать дополнительно, переплачивая за "K" модели процессоров и "Z" чипсеты.



Сокет опять сменился без очевидных причин, ведь Comet Lake крайне мало отличается от основателя - Skylake.



Да, Comet Lake перешагнули за 5 ГГц и немного обходят в производительности Zen 2, но какой ценой? Водянка стала чуть ли не обязательной для старших "K" моделей с большим энергопотреблением. 

Но вот-вот выйдут Ryzen 4000 с увеличившимся показателем IPC и думаю вы сами догадаетесь, что после этого будет с Comet Lake.



Еще один интересный момент увидели мы в этом году. Несколько лет покупатели процессоров Intel просили вернуть припой под крышку, но им заявляли, что без термопасты ну никак не обойтись. Скальпируйте дорогущие процессоры на свой страх и риск.



А между заявлением AMD, что материнские платы на чипсете B450 не будут поддерживать процессоры Ryzen 4000, волной народного гнева на форумах и соцсетях и заверениями, что B450 все-таки будет поддерживать Ryzen 4000, прошло менее двух недель.



Но в итоге мы видим, что конкуренция обострилась. AMD демпингует и ускоряет выход новых процессоров, Intel понемногу исполняет желания пользователей своей продукции.

Конкуренция вернулась на рынок, от былого застоя нет и следа, и в выигрыше в первую очередь мы - покупатели. Нас ждут все более и более мощные процессоры по приемлемым ценам. 

Этот процесс отразится и на играх и программах. Еще буквально вчера для игр достаточно было Core i5 с четырьмя ядрами, а сегодня на долговременный апгрейд стараются покупать восемь ядер и 16 потоков.



И наконец-то индустрия начинает уходить от доминирования производительности на ядро в сторону большего количества ядер. На примере архитектуры ARM и GPGPU-вычислений уже понятно, что будущее за множеством ядер, а не за большой мощностью на ядро.

В названии блога я написал, что я не фанат AMD и это именно так. Я пользуюсь в данный момент Ryzen 5 1600, но с удовольствием пользовался бы Core i5-9400F, если бы у него был разблокированный множитель, припой под крышкой, hyper-threading и цена немного пониже. 

Но Intel не оставила мне выбора.


Пишите, что вы думаете по поводу состояния дел на рынке процессоров?

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.8 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки

Теги

amd intel ryzen comet lake ryzen 5 1600 ryzen 5 3600 ryzen 4000 критика конкуренция
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt Z490-Creator 10G
18
Битва процессоров: Core i3-9350КF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
22
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Menace Saturn FRGB
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – июнь 2020
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
37
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2020
14
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z490 Taichi
41
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Flo
18
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
30

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 27
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 30
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 76
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 141
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр - июнь 2020
22 июня 2020 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi объявила о начале рассылки обновления MIUI 12 на десятки смартфонов 2018-2020-х годов – список первых 20-ти моделей
18
AMD сообщила о создании новой технологии аппаратного ускорения GPU, которая может значительно увеличить производительность видеокарт Radeon
20
AMD Ryzen 5 3600XT сразился с Intel Core i5-10400 в масштабном игровом тестировании от Teclab (обновлено)
323
Список всех смартфонов и планшетов Huawei, которые начали получать обновление до EMUI 10 и 10.1
18
Полный комплект PlayStation 5 будет стоить 58 000 рублей – информация от известного инсайдера PSErebus
37
NVIDIA не планирует выпуск недорогих производительных видеокарт GeForce RTX 3000-Ampere в 2020 году
30
Бюджетный Core i5-10400 обходит производительный Ryzen 5 3600XT в новом тестировании Teclab
39
Выбираем лучшую видеокарту на вторичном рынке под руководством экспертов GECID
12
Samsung Galaxy S10+ с керамическим корпусом и 512 ГБ памяти упал в цене на 55 000 рублей
2
AMD Ryzen 7 4700GE протестирован с памятью DDR4-4333 МГц: результат просто отличный
15
AMD выпускает бета-драйвер, позволяющий аппаратно ускорять планирование GPU в Windows 10: тесты показывают умеренный прирост производительности
17
Samsung Galaxy S10e сильно подешевел в России – цена компактного флагмана упала на 20 000 рублей
4
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000-Renoir получат уменьшение задержки памяти на 50% и увеличение её пропускной способности на 35%
55
Самая популярная бюджетная материнская плата на чипсете AMD B450 - ASUS TUF B450M-PRO GAMING получила новую версию
12
В Сети уже появились сравнения скриншотов Crysis Remastered с оригиналом
31
Тесты AMD Ryzen 5 3600XT оказались фейком
119
Самый быстрый потребительский SSD Samsung 980 Pro уже на подходе
74
Стали известны рекомендованные системные требования к культовой игре Death Stranding – однин из наиболее оптимизированных проектов 2020 года
27
10 смартфонов HUAWEI 2018 и 2019 года начали обновляться до стабильной версии EMUI 10.1
5
Подарки от AMD позволят сэкономить более 10000 рублей при сборке новой системы
4

Популярные статьи

Берем Windows 10 под полный контроль за пять простых шагов
72
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – июнь 2020
15
Лучшее охлаждение ПК в условиях ограниченного количества вентиляторов - разрушаем стереотипные схемы охлаждения и максимально эффективно продуваем корпус
169
Мое мнение о кулере GELID Phantom - лучший выбор экономного энтузиаста, или модель без конкурентов, но с одним недостатком
87
Тестирование GTX 750 c 2 ГБ GDDR5-памяти — продолжаем всплытие
56
Битва процессоров: Core i3-9350КF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
22
Еще 13 треш-шутеров игр на лето 2020 для слабых ПК
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Menace Saturn FRGB
9
Солнце, море, пальмы, пляж - 11 шутеров на тропическом острове для слабых ПК
15
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt Z490-Creator 10G
18

Сейчас обсуждают

Артур Тернопольский
00:38
Никогда, к сожалению. Не планируют они эту модель обновлять(((
10 смартфонов HUAWEI 2018 и 2019 года начали обновляться до стабильной версии EMUI 10.1
Елисей Творимиров
00:37
У меня на блоке 350вт биквайт работал системник. Мне не интересно сколько она там жрёт. Что до производительности, то на 750 я прошел гта5 на средних в 1080р с 50фпс, а на 1030 поставил ради интереса ...
Тестирование GTX 750 c 2 ГБ GDDR5-памяти — продолжаем всплытие
Alex Ivanov
00:37
С сарказмом как и с остальным у тебя тоже беда, впрочем это уже выходит за уровень обсуждения. Вы что от сарказма, что от дисковой подсистеме одинаково далеки. Весь ваш предел игрушки и фильмы. Там и ...
Самый быстрый потребительский SSD Samsung 980 Pro уже на подходе
E1nher1
00:34
Господин чемпион, не надо меня ставить в один ряд с другими авторами, я сам за себя (ну и за читателей).
Мое мнение - критика Intel и архитектуры Comet Lake от (не)фаната AMD
Alex Ivanov
00:31
"Особых преимуществ у нвме нет. линейные скорости - фуфло. 4к скорости одинаковые." Это вырвано? Это законченнре предложение. Школьник который возомнил себя IT гуру. Спрячься откуда вылез. Опыта с гу...
Самый быстрый потребительский SSD Samsung 980 Pro уже на подходе
E1nher1
00:31
А как же духовные скрепы ? А икона Троицы - это часть русской православной культуры, поэтому тут не абстрактный "бог", а основа нашей культуры. Лучше бы три богатыря бы скинули, не так бы обидно был...
Мое мнение - критика Intel и архитектуры Comet Lake от (не)фаната AMD
Никита Беляев
00:30
Ниче не понял, какой то винегрет
Honor 20 и ещё 9 смартфонов компании получили прошивку Magic UI 3.1
Владислав Коваленко
00:30
То как вы проводите личное свободное время меня не интересует, я лишь констатирую факты.
Производительность CS GO и Dota 2 на Linux оказалась выше чем на Windows 10
Александр
00:29
Не. Качество изображения не как аудиофильство. Оно измеримо. И отличия куда проще заметить. К тому же, речь шла не только про новые фильмы, которые отбираешь для просмотра. Если хочешь иметь хотя бы с...
Мои впечатления от использования большого SATA SSD, объемом 1 ТБ. Обзор преимуществ SATA SSD перед NVMe M.2
warmuza
00:28
Расслабься, бога нет.
Мое мнение - критика Intel и архитектуры Comet Lake от (не)фаната AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем