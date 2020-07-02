Мое мнение - критика Intel и архитектуры Comet Lake от (не)фаната AMD
Признаюсь, когда я начинал писать этот блог, у него было совсем другое название. Но, начав писать вступление я "разошелся" и остановился только тогда, когда вступление разрослось до размера самостоятельного блога.
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Ну что же, я нисколько не расстроился и, надеюсь, этот блог вызовет и у вас приятные эмоции.
За последние два-три года на процессорном рынке произошла революция, по масштабам не меньшая, чем появление многоядерности в 2005 году. Наконец-то индустрия начала переход от четырех ядер, которые доминировали почти 10 лет, к многоядерным процессорам.
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В первую очередь это заслуга корпорации AMD, которая выпустила в 2017 году недорогой Ryzen 5 1600 на новом ядре Zen. Да, он отставал в играх от процессоров на Kaby Lake, архитектуре конкурента, и сильно проигрывал четырехъядерному фавориту того времени - Core i7-7700K.
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Но он дал первые народные и массовые шесть ядер и 12 потоков, которые позволяли работать в тяжелых задачах и с комфортом играть на видеокартах уровня GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 1070.
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За три года, прошедшие с выхода архитектуры Zen, произошло многое: вышли процессоры на Zen+ и Zen 2. В частности, мегапопулярный Ryzen 5 3600, который стал главным выбором для игровых сборок у нас и в даже в зажиточной Европе.
Выучила ли Intel урок, который ей преподал конкурент, лихо отхвативший большой кусок рынка? Мне кажется - не совсем.
Да, наконец-то убрали опостылевшую всем термопасту из-под крышек процессоров. Почему нельзя было сделать это раньше и почему аргументы, по которым внедрение термопасты оправдывалось, больше не звучат?
Да, технология hyper-threading появилась почти во всех моделях. Но в остальном все осталось на таком уровне, как будто никаких недорогих и быстрых Ryzen нет и не было!
Младшие чипсеты все так же урезаны по разгону памяти. Разгон все так же приходится покупать дополнительно, переплачивая за "K" модели процессоров и "Z" чипсеты.
Сокет опять сменился без очевидных причин, ведь Comet Lake крайне мало отличается от основателя - Skylake.
Да, Comet Lake перешагнули за 5 ГГц и немного обходят в производительности Zen 2, но какой ценой? Водянка стала чуть ли не обязательной для старших "K" моделей с большим энергопотреблением.
Но вот-вот выйдут Ryzen 4000 с увеличившимся показателем IPC и думаю вы сами догадаетесь, что после этого будет с Comet Lake.
Еще один интересный момент увидели мы в этом году. Несколько лет покупатели процессоров Intel просили вернуть припой под крышку, но им заявляли, что без термопасты ну никак не обойтись. Скальпируйте дорогущие процессоры на свой страх и риск.
А между заявлением AMD, что материнские платы на чипсете B450 не будут поддерживать процессоры Ryzen 4000, волной народного гнева на форумах и соцсетях и заверениями, что B450 все-таки будет поддерживать Ryzen 4000, прошло менее двух недель.
Но в итоге мы видим, что конкуренция обострилась. AMD демпингует и ускоряет выход новых процессоров, Intel понемногу исполняет желания пользователей своей продукции.
Конкуренция вернулась на рынок, от былого застоя нет и следа, и в выигрыше в первую очередь мы - покупатели. Нас ждут все более и более мощные процессоры по приемлемым ценам.
Этот процесс отразится и на играх и программах. Еще буквально вчера для игр достаточно было Core i5 с четырьмя ядрами, а сегодня на долговременный апгрейд стараются покупать восемь ядер и 16 потоков.
И наконец-то индустрия начинает уходить от доминирования производительности на ядро в сторону большего количества ядер. На примере архитектуры ARM и GPGPU-вычислений уже понятно, что будущее за множеством ядер, а не за большой мощностью на ядро.
В названии блога я написал, что я не фанат AMD и это именно так. Я пользуюсь в данный момент Ryzen 5 1600, но с удовольствием пользовался бы Core i5-9400F, если бы у него был разблокированный множитель, припой под крышкой, hyper-threading и цена немного пониже.
Но Intel не оставила мне выбора.
Пишите, что вы думаете по поводу состояния дел на рынке процессоров?
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