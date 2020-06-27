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Практически всем из нас, посетителям overclockers.ru, знаком тот волнительный момент, когда мы первый раз жмем на кнопку Power на только что собранном компьютере.

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Те несколько секунд, которые проходят между нажатием и появлением картинки загрузки BIOS на экране - кажутся бесконечно долгими.

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И если пользователь собрал компьютер правильно и он включается, то обычно он сразу берет флешку с Windows и приступают к ее установке. Но не стоит спешить, есть целый ряд настроек ПК, которые желательно сделать до установки Windows.

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В этом блоге я поделюсь с вами своим многолетним опытом настроек компьютеров, ведь через мои руки прошло уже несколько десятков собранных и настроенных ПК. Настройки в UEFI (BIOS) я буду иллюстрировать скриншотами настроек материнской платы

Первое, что стоит сделать, это перевести UEFI в режим опытного (Advanced) пользователя. Это даст вам доступ к множеству тонких настроек. Еще один плюс такого режима в том, что настройки выстроены более логично и понятно, списками.



Вот так UEFI MSI B450-A PRO MAX выглядит в простом режиме (EZ Mode).

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А вот так, в Advanced Mode.





Начать настройку я хочу с главной проблемы новичков - неправильно настроенном приоритете накопителей.

Каждый пользователь ПК сталкивался с такой крайне неприятной ситуацией, когда Windows записывает загрузчик на один накопитель, а сама устанавливается на другой. Проблема в том, что выставление приоритета накопителей в BIOS никак не влияет на порядок приоритета накопителей для загрузчика Windows.



Windows всегда будет записывать загрузчик на тот накопитель, который стоит ближе к 0 по номеру. SATA 0, SATA 1 и так далее. Как узнать, правильно ли вы установили загрузочный накопитель, в самый первый SATA порт? Надо посмотреть в UEFI на очередность накопителей.







В моем случае это Samsung 850 EVO 120 Гб.

Точно также можно увидеть это порядок накопителей в диспетчере устройств Windows.





Если тот накопитель, на который вы хотите установить Windows, не первый в списке, то отключите другой накопитель на время установки. Или, что правильнее, включите загрузочный накопитель в в первый SATA порт.

Надеюсь, этот совет сэкономит вам немало нервов. Но давайте двигаться дальше.





Пока мы не вышли из меню SATA устройств, давайте проверим, что стоит правильный приоритет устройств загрузки.





Дополнительно, что стоит проверить - это режим ACHI, который необходим новым SATA устройствам.









Следующее, что стоит сделать - это отключить неиспользуемые устройства. Например, встроенную видеокарту, COM и последовательный порты.













Следующее, что стоит проверить и настроить - это температуры в простое и режим работы вентиляторов. Если у вас уже в UEFI процессор разогрелся выше 60 градусов, то надо не готовиться к установке Windows, а улучшать охлаждение ПК.



Перегрев может быть связан не только с дешевым кулером и плохой термопастой, но и с неправильно выставленными оборотами вентиляторов. В подразделе Hardware monitor нужно убедиться, что вентиляторы работают на достаточных оборотах.



Если с температурами все в порядке, можно задать кривые оборотов вентиляторов в зависимости от температуры процессора. Это даст вам тихий в простое и слабой загрузке ПК, который сам будет увеличивать обороты вентиляторов при серьезной нагрузке.



Это довольно сложный в настройке процесс и с первого раза может не получиться. Некоторые материнские платы умеют управлять и вентиляторами без PWM - трехпиновыми.









Стоит проверить, включен ли у вас XMP профиль памяти, ведь если вы не включили его, память будет работать на стандартной, низкой частоте.





А теперь еще несколько настроек, которые обычно делают только опытные пользователи. Стоит отключить показ логотипа компании производителя во весь экран, это поможет вам увидеть важную информацию при загрузке ПК. Скорость процессора, памяти и т.д.









Многие материнские платы любят завышать напряжение на процессоре, чипсете, System-on-a-Chip (SoC) и т.д., поэтому опытные пользователи фиксируют эти напряжения вручную.









Еще стоит настроить пробуждение компьютера из спящего режима по нужному вам событию, например - щелчку мышью.





И финальная настройка, которую я делаю уже много лет - автовключение компьютера при появлении питания. Эта опция может называться PWRON After PWR-Fail или Restore on AC Power Loss.



Это довольно удобно, щелкаете кнопкой на сетевом фильтре, а компьютер включается автоматически.









Пишите, а какие вы настройки делаете перед установкой Windows? И есть ли у вас важные настройки, которые не встретились в этом гайде?