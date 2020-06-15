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Многие из нас, планируя апгрейд, хотят купить такое "железо", которое будет актуально еще много лет. Например, покупка в 2011 году Core i7-2600K вместе с AMD Radeon HD 7970 сначала выглядела несколько избыточной, как по мощности процессора, так и видеокарты, но в реальности такая связка актуальна даже сейчас, в 2020 году.

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Вы только представьте, уже девять лет эта связка позволяет играть в современные игры! Пусть кое-где придется убавить настройки графики, но большинство игровых ААА-проектов запускаются и нормально играются на такой связке в 1080p разрешении.А теперь представьте огромную череду видеокарт, с которой конкурировала однаи наконец





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Такой же список можно составить и из конкурентов для Core i7-2600K, но лучше я опишу для наглядности пример неудачного апгрейда.

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На мой взгляд, это покупка мощного четырехядерного Core i5 на самом финале их актуальности, напримерна ядре Kaby Lake.

И если вдобавок к нему была взята низкочастотная оперативная память DDR4 2133 или 2400 МГц и видеокарта с небольшим объемом памяти, например GeForce GTX 1060 с 3 Гб, то такой компьютер потерял актуальность буквально за год-два.

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Вроде бы комплектующие еще довольно дорогие и выдают приемлемую кадровую частоту, но игровой процесс на такой машине будет сопровождаться фризами и лагами. Никакого запаса мощности нет и в помине.









Это яркий пример неудачного апгрейда, и надо всеми силами пытаться избежать такого, ведь это просто выкинутые на ветер деньги.





Теперь давайте разберем несколько постулатов в развитии компьютерных комплектующих, которые не меняются уже несколько лет. Их анализ и поможет нам спланировать грамотный и выгодный апгрейд на несколько лет вперед.



Я понимаю, что у всех разные требования к компьютерному "железу", к его качеству и производительности, но я буду рассматривать апгрейд среднестатистической игровой машины для игр в новинки в 1080p.









Итак, тенденции на рынке таковы:





Производительность и объем памяти видеокарт постоянно растут. Цена средней игровой видеокарты, гипотетической GeForce GTX xx6x, последние годы растет как в долларовом, так и в рублевом исчислении.

Срок актуальности в играх гипотетической GeForce GTX xx6x колеблется и может как снижаться, так и расти.









Производительность на ядро, а особенно количество ядер процессоров начали заметно расти. Но высокая производительность на ядро постепенно уступает в важности количеству ядер.





Ryzen 7 3700X может стать новым Core i7-2600K в плане удачности апгрейда.

Срок актуальности сокета материнской платы в среднем составляет два-три года, в зависимости от производителя (Intel или AMD) и достаточной мощности выпущенных под этот сокет процессоров.









Актуальный объем оперативной памяти увеличивается скачкообразно, удваиваясь. Это связано с двухканальным режимом работы и в течении пары лет мы увидим увеличение минимального необходимого объема для игр с 16 до 32 Гб.









Рост скорости оперативной памяти уже несколько лет дает заметный прирост в играх.









Объем игр неуклонно увеличивается и требования к дисковой подсистеме становятся все строже.









Теперь когда основные постулаты перечислены, давайте представим "идеальный" апгрейд 2020 года.





Мы видим, что среднестатистический игровой компьютер постоянно растет в цене. И очередной скачок валют может легко превратить его в объект недоступной роскоши. Но как получить отличный прирост от апгрейда и при этом не переплачивать?









Под отличным приростом я имею в виду не менее, чем 100% рост производительности. Когда ваш новый компьютер выдает в два раза больший FPS, чем старый - вот тогда это хорошо заметно и дает чувство, что деньги потрачены не зря.

А если ваш старый компьютер выдавал 50 кадров в секунду в среднем в новых играх, а новый - всего 70, то это мало и этого эффекта можно было даже достичь с помощью снижения качества графики в игре.



По моему мнению, самый простой вариант получения двух кратного и более прироста производительности без переплат - это намеренное отставание от прогресса.

Одно дело, когда вы апгрейдитесь с AMD FX-8300 на Ryzen 5 1600 в 2018-2020 году и получаете огромный прирост производительности за небольшие деньги. И совсем другое дело, когда вы апгрейдитесь с Core i7-7700K на Core i7-9700K за большие деньги, а прирост можете и не заметить.



То же самое с видеокартами, но выражено еще более ярко. Например, апгрейд с GeForce GTX 750 Ti на Radeon RX 580 8 Гб - это огромный прирост за небольшую цену.

А апгрейд с Radeon RX 480 на GeForce RTX 2060 не даст практически нигде двукратного роста производительности и даже количество видеопамяти уменьшится. А цена такого апгрейда очень высока.









А вот оперативная память - это сложный для многих вопрос на сегодняшний день. 16 Гб еще хватает, но вот-вот станет мало. Если ставить хорошую память с разгоном на 16 Гб, то ее придется менять целиком на 32 Гб, ведь найти такие же плашки памяти, что уже стоят - будет очень трудно, а разгон четырех плашек сразу будет не таким эффективным.

Низкочастотная DDR4 память - не лучший выбор в новые сборки, ведь на горизонте уже маячит DDR5 с соответствующими скоростями.









Проще всего решить вопрос с апгрейдом накопителя для новых игр. SSD для игр стали однозначным выбором. Но и здесь многие совершают ошибку и берут такой накопитель, которого хватает впритык уже сейчас.



В результате я вижу на конференции много конфигураций компьютеров с россыпью SSD небольшого объема: 128 Гб+256 Гб+512 Гб.





Итак, какой же идеальный апгрейд вырисовывается из анализа всего выше написанного?





Во-первых, запас мощности по процессору должен быть приличным. Каждый рубль, вложенный в мощность процессора и количества его ядер даст вашему компьютеру дополнительное время актуальности. Нужно ориентироваться на модели с не менее, чем восемью ядрами для долговременного апгрейда.







Во-вторых, с видеокартой тоже желательно иметь запас по мощности и объему видеопамяти, но покупать их надо в такие моменты, когда курс валют низок, а майнинговые страсти утихают.

К примеру, те пользователи, которые купили GeForce GTX 1070 в самом начале их продаж, до майнингового бума, сделали очень удачное вложение, ведь GeForce GTX 1070 отлично "тащит" все новинки и сейчас, спустя четыре года после выхода.



А вот те, кто купил GeForce GTX 1060 по заоблачным ценам в 2017 и 2018 годах, особенно версии с 3 Гб видеопамяти, уже столкнулись с такой ситуацией, что видеокарта уже устарела и ничего не стоит на вторичном рынке, а денег на нее было потрачено очень много.

Поэтому надо ориентироваться сейчас на модели с 8 Гб видеопамяти, имеющими запас по мощности.









С оперативной памятью вопрос сейчас решить легко, так как она подешевела за последние годы и покупка комплекта на 32 Гб обеспечит вас актуальным объемом на весь срок жизни, оставшийся для DDR4 памяти. Переход на 64 Гб будет еще очень и очень не скоро.









И совсем просто решить вопрос с SSD. Учитывайте, что новые игры вплотную подобрались к объему в 100 Гб. Поэтому оптимумом сейчас будет SSD объемом в 1 ТБ. Взяв сейчас SSD на 512 или даже 256 Гб, вы столкнетесь что через год-два их будет хватать всего на две-три игры.













И если вы немного отстаете от технического процесса и не гонитесь за последними новинками - это самый эффективный вариант. Ведь пару-тройку игр, которые не "тянет" ваш компьютер - можно легко отложить на потом.









Вот так я вижу идеальный апгрейд в 2020 году в общих чертах.





Пишите, а что вы думаете по поводу апгрейдов в 2020 году? И расскажите про ваш самый удачный апгрейд.































