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Комфортабельность компьютера - характеристика, не менее важная, чем его производительность

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Многим из нас доводилось пользоваться компьютерами которые, несмотря на свою приличную мощность, вызывают дискомфорт и раздражение. 

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Ярким примером здесь будет так называемый "компьютер школьника", где сэкономлено на всем, кроме видеокарты.
И какая-нибудь GeForce RTX 2070 установлена в дребезжащий корпус  с воющими кулерами, а сам компьютер подключен к TN-монитору с диагональю 21.5 дюйма.


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Очень удобно здесь провести аналогию с автомобилями: есть очень быстрые спортивные автомобили, пользоваться которыми в повседневной жизни крайне неудобно. Из-за низкой посадки, жесткой подвески, сильного шума и огромного расхода топлива. 


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А есть их антиподы - комфортабельные авто, управлять которыми одно удовольствие. И сидя за рулем которых почти весь день, практически не устаешь.


Давайте попробуем в этом блоге выяснить - что же такое комфортабельный ПК? Из чего складывается эта характеристика? Как и каким средствами можно повысить комфортабельность своего железного друга?


Главная трудность  понимания понятия "комфортабельность" в том, что это очень субъективное понятие. Все остальные параметры компьютера можно измерить в числах: производительность, уровень шума, температуру и энергопотребление. Но комфортабельность не измеришь и здесь нам придется положиться только на свои ощущения.



Как короля делает свита, так и комфортабельным компьютер делает периферия. Первое и самое главное - хороший монитор. Глаза больше всего страдают от долгой работы за компьютером и очень важно обеспечить им комфортные условия.

Хороший монитор - это как минимум матрица IPS или AMVA+, отсутствие мерцания от ШИМ (широтно-импульсная модуляция), хорошее время отклика и устраивающее вас сочетание диагонали и разрешения.
Как максимум - это UltraWide формат, очень маленькое время отклика, высокая частота обновления (100 Гц и выше) и наличие функций G-Sync и FreeSync.



Дополнительно можно подключить к ПК большой телевизор как второй монитор. Для просмотра фильмов и длинных ютуб-роликов это очень удобное решение. И многие игры, управляемые с геймпада, заиграют новыми красками на большом телевизоре с "погружением".



Второе и очень важное - это удобное кресло. Времена, когда для компьютера достаточно было маленького столика и табуреточки, давно прошли. О позвоночнике тоже надо заботиться и экономить на кресле не стоит. На мой взгляд, лучше выбирать так называемые "кресла руководителя".





Неплохо бы иметь и диван недалеко от ПК для просмотра фильмов и игр на телевизоре.

На третьем месте по созданию комфортабельных условий идут органы управления: мышь, клавиатура, геймпад и т.д. Здесь  все уже гораздо проще, но есть нюансы, например, кому-то нравятся беспроводные устройства, а кого-то раздражает потребность их постоянно заряжать. 



Я уже "наигрался" с беспроводными мышами и перешел на такую комбинацию: хорошая проводная мышь, беспроводная клавиатура, и дополнительная "долгоиграющая" беспроводная мышь для управления ПК и ТВ издалека.

Четвертое - хорошая акустика. Как минимум, звук из ваших колонок не должен вас раздражать. А дополнительно неплохо бы иметь и хорошие наушники для ночного времени, чтобы ваш компьютер был комфортабельным не только для вас, но и для домашних.



А идеале - хорошая, качественная акустика, которая позволит погрузиться в игры и фильмы.



Теперь можно перейти к самому ПК и начнем с корпуса. Тут все индивидуально, но, как минимум, шумоизоляция у корпуса должна быть. Неплохо, если у корпуса есть запас по внутреннему пространству для установки дополнительных плат: звуковых, карт видеозахвата, Wi-Fi и т.д. Места под дополнительные SSD и HDD тоже не помешают.



Сами комплектующие не менее важны в создании комфорта, чем периферия. Здесь важно подобрать их так, чтобы вам всего хватало. И оперативной памяти, и места на накопителях, и даже ядер в процессоре. 

Потому, что любое устройство, забитое "впритык", будет для вас источником раздражения. 


Процессор, которого не хватает в играх, станет источником "фризов", которые испортят впечатление от игры даже при высокой кадровой частоте.
Недостаток оперативной памяти еще критичнее и будет портить вам нервы даже с браузером с открытыми 50-70 вкладками.



Очень важно и охлаждение процессора и видеокарты. Воющий боксовый кулер и кусок алюминия на видеокарте, охлаждаемый вентилятором на 3000 оборотов, для большинства станут источником раздражения. 

Поэтому в комфортабельный компьютер стоит брать только модели с хорошей СО и качественные процессорные кулеры.



Блок питания тоже может стать источником акустического раздражения, поэтому стоит обратить внимание на модели с полупассивной СО или тихие модели, типа Be Quiet!.


И на самое последнее место я ставлю кадровую частоту в играх. Ведь здесь все зависит от игровых ваших предпочтений и толщины вашего кошелька. А кому-то вполне хватит и Intel UHD Graphics 630 в комфортабельном ПК, где все остальные комплектующие "на высоте".



Ну вот, пожалуй мне удалось рассказать вам свое видение комфортабельного ПК. Пишите в комментарии, важен ли вам комфорт или важнее всего производительность.



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