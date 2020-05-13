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Игровой сервис Steam давно ведет статистические исследования, анализируя компьютеры своих пользователей. В его статистику попадает практически все, начиная от количества ядер процессора и объема видеопамяти и заканчивая версией операционной системы и количеством свободного места на жестком диске.

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Пользовательская база сервиса Steam составила 95 миллионов активных пользователей по итогам 2019 года. По сути, сейчас каждый уважающий себя геймер имеет аккаунт в Steam с хотя бы несколькими бесплатными играми, которые периодически раздают на распродажах.





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Благодаря этому можно легко составить конфигурацию среднестатистического игрового компьютера. Универсальной игровой машины, которая стоит у большинства игроков мира.

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Чем полезно нам, компьютерным энтузиастам, взглянуть на эту конфигурацию? Тем, что при общении на профильных форумах мы видим таких же, как и мы, энтузиастов, имеющих продвинуты, мощные и дорогие компьютеры.Это создает иллюзию, что такие компьютеры стоят у каждого второго, но это совсем не так и сейчас я постараюсь вам это подробно показать.Давайте начнем с общей статистики.

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Сразу бросается в глаза огромная доля ОС Windows 10 - 86.08%. Можно окончательно констатировать факт, что жизненный цикл некогда популярнейшей Windows 7 завершен. Но это и не удивительно, учитывая, что борьба Windows 10 vs Windows 7 затянулась аж на пять лет.

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Положа руку на сердце, можно сказать что и для Windows 10 уже пора выпускать замену. Пять лет на рынке - это очень долгий срок, а косметические апдейты, набитые маркетинговой шелухой и багами не дают ощущения нового продукта.Следом идет строчка с самым распространенным объемом оперативной памяти. И этот объем составляет внушительные 16 Гб.Если взглянуть на статистику по памяти подробнее, то видно, что перевес над системами с 8 Гб совсем небольшой.





А обеспеченный геймеры с 32 Гб составляют всего 7.52% от общего числа.



Я думаю, что этот среднестатистический объем набран из памяти DDR3 и ниже я расскажу почему.



В строчке с частотой процессора мы видим, что преобладают четырехъядерные модели от Intel с довольно низкой частотой в 3300-3700 МГц.

Я думаю, что это в массе своей это старые процессоры семейств Sandy Bridge, Ivy Bridge и Haswell. Для нетребовательного геймера до сих пор вполне хватает процессора Intel Core i7-2600K, Core i7-3770K, Core i7-4770K и даже 4-х поточного Core i5-2500K.

Эти процессоры как раз поддерживают память стандарта DDR3.









А вот статистика по видеокартам уже более интересна. Мы видим, что самая массовая тройка видеокарт - это GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1050.









Довольно бюджетные видеокарты, не правда ли? А читая нашу конференцию, складывается впечатление, что у каждого второго, как минимум, GeForce GTX 1080 Ti.



Самым массовым разрешением по-прежнему остается 1920х1080. 4К мониторы имеют всего 2.14% пользователей.









По представленным объемам накопителей нельзя определить - SSD это или HDD. Но учитывая, что все остальное "железо" не слишком дорогое, в большинстве игровых компьютеров стоит жесткий диск объемом более одного терабайта.

Да и SSD давно уже стал стандартом в игровой машине. Даже начального уровня, объемом 120-250 Гб.









Исходя из этого, мне представляется, что в среднестатистическом игровом компьютере стоит небольшой SSD и жесткий диск объемом 2 Тб.





В итоге у нас получается довольно консервативная игровая машина. Но это не значит, что она плохо справляется с новинками игр. На приведенной выше конфигурации вполне можно играть с кадровой частотой 60 FPS, немного понизив настройки.

А нужна ли вам более производительная машина - решать только вам.





Пишите, соответствует ли ваш компьютер тому, что у нас получился по итогам статистики или намного превосходит его? И довольны ли вы его производительностью в играх?