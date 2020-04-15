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Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000

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Совсем немного времени осталось до выхода процессоров Intel Comet Lake-S, однако за последние годы ситуация на рынке процессоров стала очень непростой и конкуренция резко обострилась.

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В прошлые годы, когда AMD выпустила медленный и прожорливый четырехъядерный кипятильник FX-8150 на микроархитектуре Bulldozer, для конкуренции с ним вполне хватало Intel Core i7-2600K. В таких тепличных условиях для конкуренции расслабится любой производитель, что мы и наблюдали. Intel Core i7-3770К на архитектуре Ivy Bridge совсем недалеко ушел по производительности от Core i7-2600K. 

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Core i7-4770K, на архитектуре Haswell, в 2013 году без труда одолел соперника в виде нового AMD FX-8350 на микроархитектуре Vishera. Даже AMD FX-9590 на частоте 5000 МГц с чудовищным TDP (Thermal Design Power) в 220 ватт в играх ничего не смог противопоставить конкуренту от Intel.


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Однако, несмотря на низкую производительность, процессоры AMD FX-8150, FX-8350 и ниже, устанавливались в один и тот же сокет AMD AM3+, имели разблокированный множитель и припой под крышкой. Конкуренты от Intel успели сменить еще один сокет - 1150, получили под крышку так называемую "терможвачку" и практически окончательно потеряли возможность разгона моделей без индекса "K".

Пользователи оценили такое отношение вполне однозначно. Шутка ли, процессор для разгона с индексом "К" для реализации разгонного потенциала теперь требовал опасной и затратной процедуры "скальпирования".


Не всегда эта процедура проходила удачно. Но гарантии пользователь лишался в любом случае.


Сокет 1150 от Intel был актуальным совсем недолго, сменившись на 1151. Та смена сокета выглядела вполне оправдана, ведь изменения были существенны, память стандарта DDR3 сменилась на DDR4.
Хотя мы еще помним, что один и тот же процессор при желании мог вполне себе работать в разных сокетах и с разной памятью. 

Я говорю про процессоры Phenom II от AMD, которые могли работать как и в AM2+ сокете с памятью DDR2, так и в AM3 сокете с памятью DDR3. Мало того, в платах AM3+ процессоры Phenom II также отлично работали.

Это давало пользователю выбор и большую гибкость при апгрейде. 

Но вернемся в наше время. В платы сокета 1151 можно было ставить процессоры Intel Skylake, например Core i7-6700 и процессоры семейства Intel Kaby Lake, например Intel Core i7-7700K.


Несмотря на протесты пользователей, под крышками этих топовых процессоров все также оставалась термопаста. А процедура скальпирования крайне усложнилась более тонким текстолитом подложки процессора. 

Иногда текстолит прогибался даже без скальпирования, просто от давления массивной системы охлаждения.


 

Архитектура Coffee Lake принесла на платформу 1151 шесть ядер в виде топового на тот момент процессора Intel Core i7-8700K. Но потребовала новых чипсетов и версии материнских плат V2.
Термопаста под крышкой никуда не делась. 


Правда выяснился один интересный нюанс, тот же Intel Core i7-8700K мог вполне нормально работать и разгоняться на платах Z170 и Z270 после некоторых доработок.

Однако, на рынке конкурировать Intel Core i7-8700K пришлось уже не со старыми процессорами AM3+, а с новыми Ryzen семейства Zen. Они не обладали такой большой производительностью на ядро, но имели больше ядер за ту же цену, припой под крышкой и разблокированный множитель на всех моделях, даже самых младших.



Надо ли напоминать, что Ryzen сразу снискали огромную популярность пользователей.
Это действительно был первый конкурент для Intel за многие годы, который наконец-то дал пользователям возможность выбора.


За три с небольшим года на рынке процессоры Ryzen сделали многое: сменили уже третье поколение, сохраняя совместимость в рамках платформы AM4. Произвели революцию в количестве ядер в массовых моделях процессоров и буквально обрушили на них цены. 



Чем ответила Intel? Небольшим снижением цен, возвращением припоя под крышку процессоров и анонсом новых процессоров Comet Lake-S.
Но выглядит-ли это поворотом лицом к пользователю? По моему мнению - нет. 

Цены до сих пор пугающе большие. Процессор, опережающий Ryzen с сопоставимым количеством ядер на 10-15%, стоит чуть ли не в разы дороже.

Припой под крышкой тех же Core i9-9900K оказался не совсем удачным, и пользователи продолжают их скальпировать, чтобы просто убрать троттлинг без разгона. 


Теперь выясняется, что у новых Comet Lake-S все не очень гладко с энергопотреблением. Как и с первыми просочившимися тестами производительности. Не говоря уже о том, что для них будет опять нужна новая материнская плата!

Кто знает, может и Comet Lake-S умельцы потом запустят на платах Z270?

Мне кажется, что Intel забыла, что конкурировать процессорам Comet Lake-S придется уже не с AMD FX-8350, а с Ryzen 3000 и 4000 поколений. Причем мы знаем, как AMD умеет демпинговать. И процессоры Ryzen 3000 упадут в цене также, как сейчас, Ryzen 1000 и 2000.

А цены на Comet Lake-S, по утечкам из магазинов, будут совсем не уровня Ryzen 3000.


21325 гривен, по курсу на 14 апреля составляет 57931 рублей.


И самое страшное для процессоров Comet Lake-S то, что существующие Ryzen 3000 и Core i7-8700K или Core i9-9900K достаточны абсолютному большинству пользователей и смысла менять их на что-то новое практически нет. Особенно учитывая траты на новую материнскую плату 1200 сокета.
Напомню, что Ryzen 4000 будут, как миниум, работать на платах AM4 с чипсетом B450.

Но, наблюдать за начинающим противостоянием будет очень и очень интересно. Не говоря уже о том, что это будет выгодно для наших карманов, несмотря на ваш выбор - Intel или AMD.

Пишите, что вы думаете по поводу процессоров Comet Lake-S и их конкуренции с процессорами от AMD.

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