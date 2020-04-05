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7 cпособов сэкономить при покупке игрового компьютера в 2020 году

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Скажу честно, цены на компьютерные комплектующие в настоящее время меня пугают. Только-только я начал привыкать к ценам после скачка курса доллара в 2014 году и вот, новый скачок. Но мы никак не можем повлиять на такие глобальные события, остается только приспосабливаться. Компьютер давно стал для нас очень важным инструментом работы и развлечения, и отказаться от него не получится даже с такими ценами.

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На форумах часто любят давать подростковые советы "А вы просто больше зарабатывайте". Но мы-то с вами прекрасно понимаем, что если бы мы могли заработать больше, мы бы зарабатывали больше и без форумных "мудрецов". Поэтому остается путь разумной экономии.

Давайте разберем несколько способов, которые помогут нам сэкономить деньги, не слишком сильно теряя в производительности.

Способ первый. Не покупайте дорогие версии бюджетных видеокарт. 

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Большинству бюджетных видеокарт, типа GeForce GTX 1650 SUPER, хватает для охлаждения небольшого алюминиевого радиатора и самой простой системы питания. А вот переплата за навороченную версию может сильно ударить по карману, практически ничего не дав взамен - ни разгонного потенциала, ни более долгого срока гарантии. Единственное, что можно будет заметить, так это то, что видеокарта будет работать немного тише.

Способ второй. Не стоит брать навороченный корпус, если где-то в вашем компьютере осталось "слабое звено". 

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Лучше взять недорогой корпус и потратить сэкономленные деньги на видеокарту или оперативную память. Да, дорогой корпус даст удобство сборки, более лучшее охлаждение компонентов, более низкий шум и красивый вид, но в большинстве случаев грамотно выбранного бюджетного корпуса вполне хватит для нормального функционирования комплектующих.

Способ третий. Активнее используйте AliExpress.

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Недорогие комплектующие с AliExpress позволяют собрать очень дешевый игровой компьютер или проапгрейдить уже имеющийся. Например, процессор Core i5 или Core i7 для сокета 1155, недорогая видеокарта GeForce GTX 960 и 16 ГБ оперативной памяти с AliExpress обойдутся вам в сущие копейки, зато позволят поиграть практически во все хиты.

Способ четвертый. Не стоит покупать топовую оперативную память, если хотите сэкономить. 

Бесспорно, роль оперативной памяти в производительности ПК за последние годы резко выросла. Но есть грань, перейдя которую, вы переплатите приличную сумму, практически не получив прироста производительности. 

Не забывайте, что из топовой оперативной памяти уже выжато почти все, а бюджетная память в большинстве случаев прилично разгонится. Причем многие наборы памяти используют одни и те же чипы, отличаясь только лишь зашитыми XMP профилями.

Способ пятый. Забудьте про разгон процессора и переплату за него. 

За последнее время производители процессоров выпускают модели, из которых выжато уже практически все и разгонять их нет никакого смысла. Яркий пример - это AMD Ryzen 5 3600. Даже если вам и удастся выжать из него дополнительные 100 МГц, увидеть прирост производительности на глаз не получится. 

Процессоры от Intel для разгона очень дороги, как и чипсеты под них, а получаемый частотный потенциал очень мал. Даже если вы разгоните процессор с частоты в 4300 МГц до 5000 МГц, это всего лишь 16% прироста частоты, который даст в лучшем случае прирост производительности в 6-8%, что так же не увидеть на глаз.

Однако вам понадобится купить дорогую материнскую плату, массивный кулер, неплохой блок питания и процессор "K" версии.

Давайте признаем, что разгон умер, а вернее, убит производителями, и надо ориентироваться на такой разгон, который могут дать обычные комплектующие без переплаты.

Способ шестой. Не переплачивайте за SSD.

 SSD достигли такого уровня производительности, что заметить разницу на глаз в работе дешевых и дорогих моделей практически невозможно. А надежность дешевых моделей заметно выросла. Поэтому, взвесьте все, что вы получите от дорогой модели SSD, и спросите себя - "А не стоит ли взять дешевле, но с объемом в два раза больше?". 

Способ седьмой. Не переплачивайте за охлаждение процессора.

Современные модели процессоров нормально работают и при температуре под 80 градусов. Конечно, многих пугает такая температура, но переплачивать несколько тысяч рублей, чтобы на процессоре Core i5-9400F получить температуру 55 градусов, а не 75, не стоит.

Итоги

При разумной экономии можно сохранить до 30-40% ваших средств, потеряв в производительности покупаемого ПК всего 10%, а то и не потеряв ничего. Тщательно взвешивайте все факторы при покупке, смотрите побольше обзоров и тестов недорогих моделей комплектующих.

Удачных вам покупок и хорошей экономии! Делитесь вашими способами экономии. 


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