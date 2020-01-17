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Сколько денег могут сэкономить компьютерные "ждуны"

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Для начала давайте определимся с термином "компьютерный ждун". Это человек, который может очень долго ждать, прежде чем купить себе нужное компьютерное железо. 

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Например, сидя на Intel Core i3-6300 он откладывает покупку Intel Core i7-7700K и думает - "подожду-ка я пока они подешевеют". Потом точно так же он откладывает на пару лет покупку Intel Core i7-8700K и наконец-то дожидается Intel Core i5-10500K.

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Кстати, если уж мы заговорили о 10-м поколении Intel, то нельзя не обойтись без таблицы с утечками характеристик и модельного ряда.

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"Ждунство" возникает не само по себе, а из-за бережливости и недостатка средств на покупку компьютерных компонентов. Сильно пополнил ряды компьютерных ждунов кризис 2014 года, когда курс доллара взлетел практически в два раза, соответственно почти в два раза увеличив стоимость компьютерных компонентов. С этими ценами мы и живем до сих пор.

Но и в странах с более существенными доходами на душу населения есть ждуны, которые так же экономят и высчитывают каждый цент. Я и сам ждун, несмотря на то, что я - обеспеченный человек. Но, в моем случае это обусловлено не только бережливостью, но и тем, что апгрейды не приносят былой радости. А зачем, спрашивается, выкидывать кучу денег на железо, которое не радует?

Но давайте же приступим к подсчетам: сколько и за какое время, может сэкономить среднестатистический ждун. 

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Первое, что мне пришло в голову - это процессор AMD Ryzen 5 1600. Я собрал уже три компьютера на данном процессоре (не себе) и помню, что в начале 2018 года он стоил около 12500 рублей. А сейчас, спустя два года, средняя его цена в рознице составляет 7500 рублей. То есть, за два года он подешевел где-то на 5000 рублей или на внушительные 40%.

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Наш гипотетический ждун в этом случае получает экономию 5000 рублей или может за те же деньги взять гораздо более мощный Ryzen 5 3600. Как-то не особо внушительно за два года? Не правда ли? Если разделить сумму на месяцы, получается всего лишь экономия 208 рублей в месяц.

Но это компания AMD, она любит радовать ценами. А вот Intel почему-то не хочет снижать цену на свой самый доступный 12-ти поточный процессор - Intel Core i7-8700. Он стоит около 24000 рублей уже очень давно и даже подорожал! Помню, размышлял о его покупке в 2018 году, и он стоил тогда около 22000 рублей (а если мне не изменяет память, опускался даже до 19000 рублей).


В этом случае наш ждун не дождался ничего за два года. Но, он хотя бы может теперь купить более дешевый Ryzen 5 3600. Конечно, у Intel дефицит и проблемы с техпроцессами, но Core i7-8700 за 24000 рублей на фоне Ryzen 5 3600 за 12800 рублей - это выглядит очень странно.

И что-то мне подсказывает, что надежда ждунов в виде Core i5-10500K будет стоить очень недешево.
Но зато AMD опустит цены на Ryzen 5 3600 еще ниже.

Давайте перейдем к видеокартам, здесь "ждунство" проявляется более ярко, так как каждые пару лет выпускаются новые поколения GPU.

Хотелось бы вспомнить GeForce GTX 970. Она вышла  как раз в разгар кризиса, осенью 2014 года, по рекомендуемой цене $329. У ждущих эту видеокарту и не успевших ее купить в то время вызывали боль ее ценники. Кто-то успел купить за 15000 рублей, но потом цены скакнули почти до 27000 рублей.
Ждунам осталось затянуть пояса и ждать дальше. Но даже спустя два года, почти аналогичная производительность в виде GeForce GTX 1060 6ГБ стоила дороже 20000 рублей. Я как раз тогда, осенью 2016 купил GeForce GTX 1060 G1 GAMING от GIGABYTE.

Конечно, GeForce GTX 1060 с 3 ГБ видеопамяти стоила дешевле и по производительности была ближе к GeForce GTX 970, но я уже тогда не считал ее за полноценную видеокарту, ведь даже у GeForce GTX 970 в 2014 году было 3,5 ГБ видеопамяти.
Получается, наш ждун не сэкономил почти ничего, не успев купить GeForce GTX 970 в момент выхода. И только зря ждал 2 года, не играя нормально в игры на GeForce GTX 970.

Еще один неприятный инцидент для ждунов произошел со сменой поколений NVIDIA с Pascal на Turing. Производительность, к примеру, GeForce GTX 1660 Ti была на уровне GeForce GTX 1070. Но подешевевшая GeForce GTX 1070 стоила почти столько же, да еще и имела на 2 ГБ больше памяти! А если учесть, что у GeForce RTX 2060 тоже всего лишь 6 ГБ видеопамяти, то наш гипотетический ждун опять оказывался в пролете.


Какой вывод хочется сделать из всего этого? Ждуны не всегда получают желаемое и им приходится ждать еще одно поколение железа, чтобы купить ту же производительность заметно дешевле. 


Я привел 4 ярких примера "ждунов", но читатели, лучше меня помнящие цены на компьютерное железо, наверняка напишут еще примеры в комментариях.
 



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