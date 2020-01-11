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Бывало ли у вас такое, что вы не могли досмотреть фильм до середины и переключались на проверку соцсетей и почты? Или может вы не можете читать книгу более получаса и отвлекаетесь на просмотр ютуб-роликов?

У себя такое состояние я заметил несколько лет назад и периодически безуспешно пытался бороться с ним. Это интернет зависимость и синдром дефицита внимания, который часто следует за ней.

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Проявляется это состояние в невозможности удержаться от интернет-серфинга и невозможности долго удерживать внимание на одном деле.

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Психиатры заметили и описали данное состояние аж в 1995 году, хотя по сравнению с сегодняшним интернетом интернет образца 1995 года был довольно скуден. Однако зависимые умудрились появиться уже тогда.

В наши дни проблема усугубилась благодаря недорогим и мощным смартфонам и доступному интернету на них. Но не только интернет медики относят к этой проблеме, но и аномально долгое времяпрепровождение за компьютером.

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Навязчивый интернет-серфинг (вот такое состояние у меня сейчас).

Виртуальное общение и виртуальные знакомства с активной перепиской в больших объемах (и этим переболел, остались последние "хвосты").

Зависимость от онлайн-игр (три года я провел, активно играя в World of Warcraft и года два в World of Tanks , сейчас это сошло на нет).

и года два в , сейчас это сошло на нет). Навязчивая потребность играть в азартные игры по сети на деньги или постоянные покупки в онлайн-магазинах (хорошо хоть этого не было).

Пристрастие к просмотру онлайн-фильмов (спорный момент, лично я не считаю это проблемой, да и смотреть фильмы можно и без интернета).

Навязчивое влечение к просмотру порносайтов.

Вообще, медики выделили шесть типов зависимого поведения:





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Я бы с радостью опять стал зависимым от World of Warcraft, но уже не затягивает, увы.

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В этот очередной раз бороться с интернет зависимостью я решил после наблюдения за одной из своих гостей на новогодних праздниках. Она практически не отрывала глаз от смартфона, просматривая ленту в, активно переписываясь ви сдабривая это все просмотрами мемов и смешных "видосов".





"Ха-ха, вот несчастное существо, забивает мозг ерундой!" - подумал я. И вдруг понял, что я, со своим бесконечным сидением в соцсетях и на сайтах типа pikabu, прочитыванием "умных" форумов и просмотров технических и научно-популярных видео на ютубе, мало от нее отличаюсь.



Конечно, в моих поползновениях в интернете на первый взгляд больше полезного, но, положа руку на сердце, просмотр видео про космос и технику не делает меня ученым и не дает практически ничего полезного в реальной жизни, как и просмотр "ерунды" моей гостьей.

Ладно, симптомы понятны, приступим к лечению. Больно не будет.





Для начала, я трезво оценил свои силы и распорядок дня. Смотреть в потолок по три часа перед сном медитируя - это будет не лечение, а пытка, которая добьет остатки моих нервов.



А вот отказаться от смартфона для серфинга интернета я вполне смог. Далее, соцсети я "поставил на паузу". Пока не скажу, что я отказался от них совсем и удалю свои странички. Но, не заходя в них уже три дня, я не чувствую что я что-то там потерял. Будем честны с собой, соцсети - это просто поток цифрового мусора, который не дает почти ничего полезного.

На видео из подписок ютуба я выделил время вечером, чтобы посмотреть все быстро. А вот тыкать каждый час в "подписки" и "рекомендации" я перестал.

Просмотр IT и железных новостей я тоже сделал компактным по времени. Выход процессоров Intel Core 10-го поколения я не пропущу, а смотреть бесчисленные обзоры железа, которого у меня никогда не будет, может пригодится только для бессмысленных споров на форумах.

Чем же я займу освободившиеся 4-5 часов в день, кроме написания блогов и смотрения в окно, спросите вы?





Я решил, что нормальный просмотр фильмов и сериалов, без отвлечения каждые 20 минут на интернет, уже можно рассматривать как лекарство в наше тяжелое цифровое время.





Также, по своим ощущениям я решил, что вдумчивая игра в хорошие стратегии и RPG - это нечто совсем другое, чем зависимость. Особенно тогда, когда играется без особого азарта. Поиграть часок-другой без того, чтобы запустить браузер - это уже отлично.



Вот список игр, которые стоят сейчас у меня на компьютере. Играю я не во все сразу конечно, а по желанию и без фанатизма.



А у вас как обстоит дело с зависимостью от интернета или онлайн-игр? Пробовали бороться? Пишите в комментарии.