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Ультра бюджетная сборка за 9490 рублей. Ставим рекорды экономии

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Иногда бывают ситуации, когда заказчик требует собрать компьютер только из новых комплектующих, но максимально дешевый. Я уже писал про ультра дешевую сборку "Нищеброд Edition" за 13640 рублей, но мне стало интересно, насколько можно снизить планку по финансам и поставить рекорд по цене. 

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Подобрав такие комплектующие, которые позволят смотреть youtube и серфить в интернете, работать в офисных программах и играть в простые игры (или в старые добрые хиты). Перед системными администраторами часто встают такие задачи, иногда им приходится собирать несколько недорогих компьютеров в какую-нибудь фирму или бюджетную организацию.

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Начать стоит с подбора процессора. Как обычно, я отправился в Регард. В такой сборке особо не разгуляешься, но, к счастью, под сокет AM4 продаются ультрабюджетные APU, сделанные на основе архитектуры Bristol Ridge.  Я выбрал процессор AMD A8-9600, он имеет четыре ядра и четыре потока на частоте до 3400 МГц, что для такого бюджетного процессора просто замечательно.

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Но интересен этот процессор в первую очередь своим графическим ядром, Radeon R7.  Базовая частота ядра у него 900 МГц, имеется 384 шейдерных ядра и максимальный объём видеопамяти до 2 ГБ.


С чем можно сравнить такое видеоядро? Тестирование AMD A8-9600 в 3DMark Fire Strike обычно выдает около 1600-1650 баллов, из них 1900  за графику, 4180 за физику. А это, ни много ни мало уровень GeForce GT 730.

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Из игр, с кадровой частотой 60, идут, к примеру, Metro: Last Light или Counter-Strike: Global Offensive. Еще такое видеоядро отлично ускорит работу браузера и просмотр youtube или онлайн-фильмов.


Материнская плата будет одна из самых дешевых под сокет AM4 - Colorful A320M-K PRO YV14.
Несмотря на низкую цену, она имеет все, что нужно современному компьютеру, исключая только поддержку M2 накопителей.

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Система охлаждения тоже будет одна из самых недорогих под сокет AM4 - PCcooler E80M

Веерообразная конструкция отлично обдувает зону питания материнской платы и с не особо горячим APU AMD A8-9600 справится "на ура". Этот кулер отличается гидродинамическим подшипником и PWM-регулировкой оборотов (1000 - 2200 об/мин). Это дает возможность собрать очень тихую систему, особенно учитывая, что в ней не будет жесткого диска - главного источника вибраций в недорогих корпусах.


Оперативная память будет одной планкой. 4 ГБ DDR4  ADATA (AD4U2400J4G17-S).

В идеале, для APU нужен двуканальный режим работы памяти, но это не впишется в бюджет. Зато останется возможность апгрейда. 4 ГБ памяти - это необходимый минимум на сегодня даже при простом серфинге в интернете, не говоря уже о работе.


Накопитель в сборке будет SSD GOODRAM CL100 (SSDPR-CL100-060).

SSD объемом 60 ГБ уже стоят даже меньше, чем самые дешевые HDD. SSD даст нашей сборке быстрый отклик и комфорт работы. Объема, конечно, впритык, но для системы, офиса и пары простых игр хватит. По собственному опыту скажу, что твердотельные накопители даже на совсем старых системах дают самый наглядный и ощутимый прирост скорости.


Контроллер у этого SSD - Marvell, тип флеш-памяти - TLC.


Остается корпус и блок питания. Для максимальной экономии я выбрал корпус с предустановленным блоком питания - Exegate MA-368 350W Black.

Марка предустановленного блока питания - ExeGate ATX-CP350 350W. Несмотря на бюджетность, в нем есть ряд защит: защита от перенапряжения (OVP), защита от избыточного тока (OPP) и защита от короткого замыкания (SCP).

Энергопотребление нашего компьютера будет не выше 100 ватт, так что блока питания в этом корпусе хватит с запасом. А по моему опыту, даже такие недорогие блоки питания живут довольно долго, если нагружаются несильно и регулярно чистятся от пыли.


Итак, в итоге у нас получается сборка дешевле 10000 рублей! При этом она обеспечит комфорт в работе и простых играх. Зачастую такие компьютеры берутся школьникам, по принципу "дайте нам самое дешевое".

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