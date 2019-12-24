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Использование песочницы Windows 10 для безопасного и приватного серфинга в интернете

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В своем прошлом блоге "Мнение: почему не стоит сидеть на Windows 7 и 8.1 в 2019 году" я поднимал вопросы безопасности в ОС, теперь хочу рассказать еще об одном эффективном способе поднять защищенность вашей системы.

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В версии Windows 10 May 2019 Update появилась крайне полезная функция - Windows Sandbox или песочница. Она представляет собой виртуальную машину, копирующую ваше рабочее окружение. По сравнению с полноценными виртуальными машинами, типа VMware или VirtualBox, у Windows Sandbox есть серьезные плюсы.

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Некоторые из них - это скромные системные требования, простота запуска и настройки виртуальной машины. Всего несколько кликов мышью, и Windows Sandbox запущена и работает. Не надо инсталлировать операционную систему в виртуальную машину, все уже скопировано и работает из коробки. Вы попадаете, по сути, в копию своей Windows 10.

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Сегодня я расскажу вам, как установить, настроить и запускать Windows Sandbox  и как с ее помощью осуществлять безопасный и приватный серфинг в интернете даже по вредоносным сайтам, полными вирусов и троянов.

Для чего это может понадобиться? Например, вам надо скачать какую-нибудь древнюю версию редкой программы, которая есть только на подозрительных сайтах. Сама программа может быть безобидной, а вот сайт, с которого она распространяется, может быть забит троянами, вирусами и эксплойтами. Виртуальная машина или песочница Windows позволит вам совершенно спокойно посещать такие сайты, так как она не имеет пересечения с вашей основной ОС. Если и произойдет заражение, то оно будет ограничено виртуальной машиной.

В плане приватности Windows Sandbox может быть в том случае, если вы не хотите, чтобы другой пользователь компьютера видел, по каким сайтам вы лазаете. Например, вы в гостях, или дома компьютером пользуются два-три человека. Серфинг на Windows Sandbox не оставит никаких следов в основной ОС. Как только вы ее выключите - все данные сотрутся. Даже режим "Инкогнито" в браузере не даст такой приватности.

Ну что же, перейдем к практике. Windows Sandbox встроена в Windows 10 May 2019 Update и Windows 10 November 2019 Update редакций Pro или Enterprise.

Для начала в BIOS активируем функцию виртуализации.

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Чтобы включить песочницу, вам надо перейти и поставить галочку в "Панель управления" - "Программы и компоненты" - "Включение или отключение компонентов Windows" - "Песочница Windows".

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Можно включить ее и командами PowerShell:

Теперь найдите Windows Sandbox в меню "Пуск", запустите ее и разрешите повышение привилегий.


Теперь можно приступать к интернет-серфингу. В песочнице есть браузеры internet explorer и EDGE.


Для примера я включу www.youtube.com. Все прекрасно воспроизводится. Потребляется около 4-5 ГБ памяти. Процессор Intel Core i5 с четырьмя ядрами загружен на 40-60%.

Сама песочница внутри себя потребляет 1.3 ГБ.


При желании можно скопировать в нее любой портабельный браузер и пользоваться им, это занимает несколько десятков секунд. Я копирую Comodo Dragon.


Особых фризов и лагов замечено не было. Иногда были редкие подвисания после закрытия окон, и EDGE не захотел проигрывать видео на www.youtube.com, но выручил internet explorer, в нем все прекрасно воспроизводилось.

Для запуска песочницы и ее настройки удобно использовать программу Windows Sandbox Editor от technet.

 
Она на английском, но простая и понятная. После ее использования сохранится файл с расширением *.wsb, запуском которого вы будите запускать песочницы с заданными параметрами. Не забывайте включить ускорение посредством GPU в Windows Sandbox, это здорово ускоряет работу с браузером.

Не забывайте, что "Drag and Drop" в окно песочницы не работает, а вот "скопировать" и "вставить" работают. Копирование в случае использования SSD-накопителя происходит довольно быстро. Главное, не забывайте, что все содержимое Windows Sandbox будет уничтожено при закрытии, поэтому надо скопировать информацию в компьютер до выключения.

Итоги

В виде встроенной виртуальной машины Windows Sandbox мы получили не только инструмент проверки подозрительных файлов, но и возможность абсолютного безопасного открытия вредоносных сайтов. Но, не забывайте, что при таком посещении опасных сайтов информация браузера может быть скомпрометирована, поэтому старайтесь не вводить логины и пароли.

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Использование песочницы Windows 10 для безопасного и приватного серфинга в интернете
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