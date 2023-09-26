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Оборона крепости Осовец. "Атака мертвецов".

Во время Первой Мировой Войны произошло очень примечательное сражение, кульминация которого вошла в историю под названием "Атака мертвецов". В данной публикации я поведаю о ней вкратце.
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Кульминация обороны крепости – «Атака мертвецов», по истине удивительный подвиг, который оброс различными мифами, а также на его восприятие повлияло отражение в культуре. В своей публикации я хочу рассказать об обороне Осовца без приукрашивания. Подвиги своих соотечественников надо знать и помнить, а «Атака мертвецов» - один из них.

Осовец – крепость в Польше, в 50 км от города Белосток, неподалёку от границы с Восточной Пруссией. Крепость имела несколько фортов. В начале Первой Мировой Войны Осовец встал на пути германских войск, продвигавшихся по территории Польши, на тот момент входящей в состав Российской Империи. Защита крепости продолжалась с сентября 1914 по август 1915. Значение Осовца состояло в том, что он стоял на заболоченном и лишённом других переправ участке реки Бобр, пересекаемом железной и грунтовой дорогой, ведущей к важному Белостокскому железнодорожному узлу.

С началом Первой мировой войны крепость (комендант - генерал К.А. Шульман) находилась в тылу Северо-западного фронта. В середине сентября 1914 г. немцы, преследуя разбитые в Восточной Пруссии русские армии, впервые вышли к Осовцу. В нем тогда располагался один лишь один полк, солдат не хватало чтобы просто занять все укрепления. Противник не знал о положении в крепости и ограничился демонстративными боями. 26-29 сентября он обстреливал Осовец и даже сумел захватить ключевую Сосненскую позицию, однако затем был вынужден отступить ввиду изменения общей обстановки на фронте.

Во второй раз противник подошел к Осовцу зимой 1915 г. Немцы попытались развить успех после поражения 10 русской армии в Восточной Пруссии. В частности, в период с 25 февраля по 3 марта они обстреливали и Осовец (её комендантом стал генерал Н.А. Бржозовский).

Однако серьезных повреждений Осовцу нанести не удалось. После того, как германцев отбросили назад после победы наших войск в Праснышском сражении, немцы перешли к позиционным боям. К середине марта обстрелы крепости прекратились полностью, во время затишья проводились фортификационные работы.

 В начале августа 1915 Осовец вновь подвергся обстрелам противника. Для русской армии ситуация на фронте в тот момент была плачевной, и стратегическое значение Осовца повысилось.

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6 августа (24 июля) германские войска начали штурм ключевой для крепости Сосненской позиции. В 4 часа утра 6 августа началась газовая атака. Уже через несколько минут газ достиг окопов. Имевшиеся у русских солдат марлевые повязки плохо защищали от газа, но облегчили ситуацию сырость и болота, над которыми проходил газ. Газ стремительно двигался к крепости. Почти все защитники первого, второго, четвёртого и половины третьего участка Сосненской позиции погибли. Большая часть защитников крепости была обессилена. После атаки газом последовал сильный артиллерийский обстрел по Сосненской позиции. Под обстрел также попали Заречный форт и прилегающая территория. Немецкая пехота пошла в наступление, и несмотря на героическое сопротивление оставшихся в живых солдат, взяли первый и второй участки Сосненской позиции, так как после атаки газом там почти не было живых русских солдат, но третью позицию немцы взять уже не смогли. Наши бойцы открыли по германцам винтовочный и пулемётный огонь.

В итоге, на фронте Сосненской позиции в руках нашей армии из четырёх участков оставался лишь третий. Ситуация была критической, создавалась угроза для Заречного форта и всей крепости. Было предпринято решение начать контратаку силами 13, 14 и 8 ротами Землянского полка. Именно эта атака войдёт в историю как «Атака мертвецов». Особенно отличилась 13 рота и её командир подпоручик Котлинский, который был смертельно ранен в бою. Командование ротой перешло сапёрному офицеру поручику Стржеминскому. Отравленные солдаты кинулись в отчаянный бой, вернув первый и второй участки Сосненской позиции и захватив 16 пленных. Успех был развит русской армией, и к 11 часам утра завершился третий штурм крепости Осовец, отбитый героическими усилиями Землянского полка. Бойцы были отравлены газом, но не смотря на воздействие такого страшного оружия, они выполнили свой долг и отбили атаку.

По показаниям пленных немцев, ни солдаты, ни командование не ожидали такого поворота событий и были уверены в неминуемой гибели гарнизона крепости от газа, но солдаты Землянского полка проявили небывалое мужество и стойкость, будучи отравленными газом приняв неравный бой.

После неудачи враг хотел провести ещё одну, ещё более масштабную газовую атаку, но к этому моменту крепость была эвакуирована. Крепость была оставлена 23 августа.

Несмотря на эвакуацию крепости, Осовец не был сломлен натиском противника. Обороняющие его солдаты проявили небывалый героизм и стойкость, выполнив задачу несмотря ни на что. Подвиг защитников крепости навсегда вошёл в мировую военную историю и получил отражение в культуре, став символом силы духа русских воинов.

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Солдаты до последнего выполняли поставленную задачу, что сдержало наступление противника на этом участке фронта.

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Теги

война история оборона история россии атака мертвецов осовец первая мировая война русские войны сражения
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