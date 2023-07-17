Описания для генерации картинок задают пользователи

Как сообщают российские СМИ, представители «Сбера» и разработчики сервиса на основе нейросетей Kandinsky, генерирующего изображения по текстовому описанию, считают, что не должны отвечать за созданный проектом контент, даже если он нарушает российское законодательство, поскольку запросы формируют не они, а пользователи. С точки зрения здравого смысла такая позиция выглядит абсолютно логичной – например, если человек нарисует в Adobe Photoshop и распространит в интернете пропагандирующее нацизм или другую запрещенную идеологию изображение, за него тоже должен отвечать автор, а не разработчики софта.

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По данным «Ведомостей», команда «Сбера» встречалась с представителями прокураторы – это произошло после того, как лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить Kandinsky на соответствие российскому законодательству. По мнению парламентария, при помощи сервиса может создаваться незаконный контент.

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Стоит отметить, что на сайте проекта разработчики просят пользователей не генерировать изображения, нарушающие законодательство РФ, а также общепринятые нормы морали и этики. Также представитель «Сбера» отметил, что при создании картинок задействуются фильтры, отсекающие большую часть противоречащего законодательству контента. При этом разработчики надеются, что пользователи будут подходить к использованию нейросети ответственно.