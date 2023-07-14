Дилеры и автосервисы пользуются сложившейся ситуацией, не способствует снижению цен и курс рубля

Как сообщает «Газета.ру», в России значительно подорожали обслуживание и ремонт китайских автомобилей и электромобилей – средний чек за 5 первых месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличился более, чем на 25%. Среди причин эксперты называют сложившуюся ситуацию с дефицитом автозапчастей, а также проблемы с поставками европейских, американских, японских и южнокорейских транспортных средств, вызванные санкциями. Не способствует удешевлению обслуживания и ремонта и ослабление российской национальной валюты.

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Доля китайских машин на отечественном авторынке за прошедшие полтора года значительно выросла – во многом в связи с санкциями и удорожанием или даже недоступностью продукции конкурентов. Также автоэксперты, обозреватели и опытные водители отмечают растущее со временем качество китайских транспортных средств – многие проводят аналогию с рынком смартфонов, на котором в свое время наблюдалась похожая ситуация. Возможно, через несколько лет именно китайские производители смогут предложить оптимальные с точки зрения соотношения стоимости и характеристик машины.