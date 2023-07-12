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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold5 и Flip5 будут дороже своих предшественников
Как минимум во Франции, и, вероятно, в других странах Евросоюза
рекомендации
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает

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Складные смартфоны по-прежнему интересны сравнительно узкому кругу пользователей, и дело не только в их высокой цене, но и в технических проблемах, а также не самых понятных и близких массовому потребителю конкурентных примуществах. Так, емкость аккумуляторной батареи у складных и гибких мобильных устройств часто не выше, а ниже, чем у стандартных, следовательно, ниже при прочих равных и время автономной работы.

рекомендации
-45000р на Xiaomi 12 Pro
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
Круто подешевел iPhone 14 Plus
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Впрочем, сегмент складных смартфонов продолжает развиваться, и, несмотря на попытки множества компаний преуспеть на нем, несомненным лидером в настоящий момент остается южнокорейская корпорация Samsung. Как сообщают инсайдеры, будущие модели Samsung Galaxy Z Fold5 и Flip5 будут стоить еще дороже своих предшественников – как минимум во Франции, и, вероятно, в других странах Евросоюза. Если верить инсайдерам, Flip5 в этой стране будет стоить от 1200 евро в зависимости от модификации, а Fold5 – от 1900 евро. Будут ли повышены цены в США – неизвестно, но эксперты предполагают, что будут – как минимум на 100 долларов. По поводу же бюджетных складных смартфонов большинство специалистов солидарны – в ближайший год ждать их появления не следует. А вот ассортимент моделей во флагманском и субфлагманском сегментах будет расширяться за счет таких игроков, как Huawei, Xiaomi, Vivo, Oppo и так далее.

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#смартфоны #samsung #мобильные устройства #складные смартфоны
Источник: ixbt.com
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