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Складные смартфоны по-прежнему интересны сравнительно узкому кругу пользователей, и дело не только в их высокой цене, но и в технических проблемах, а также не самых понятных и близких массовому потребителю конкурентных примуществах. Так, емкость аккумуляторной батареи у складных и гибких мобильных устройств часто не выше, а ниже, чем у стандартных, следовательно, ниже при прочих равных и время автономной работы.
Впрочем, сегмент складных смартфонов продолжает развиваться, и, несмотря на попытки множества компаний преуспеть на нем, несомненным лидером в настоящий момент остается южнокорейская корпорация Samsung. Как сообщают инсайдеры, будущие модели Samsung Galaxy Z Fold5 и Flip5 будут стоить еще дороже своих предшественников – как минимум во Франции, и, вероятно, в других странах Евросоюза. Если верить инсайдерам, Flip5 в этой стране будет стоить от 1200 евро в зависимости от модификации, а Fold5 – от 1900 евро. Будут ли повышены цены в США – неизвестно, но эксперты предполагают, что будут – как минимум на 100 долларов. По поводу же бюджетных складных смартфонов большинство специалистов солидарны – в ближайший год ждать их появления не следует. А вот ассортимент моделей во флагманском и субфлагманском сегментах будет расширяться за счет таких игроков, как Huawei, Xiaomi, Vivo, Oppo и так далее.