реклама
Как пишут «Газета.ру» и другие российские СМИ и медиа, в Турции резко увеличили налог на регистрацию купленных за рубежом смартфонов – он вырос в три раза. Теперь чтобы зарегистрировать приобретенное в другой стране мобильное устройство придется заплатить 20 тысяч турецких лир (около 71 тысячи российских рублей). Если налог не заплатить, то через 4 месяца смартфон заблокируют в сетях турецких мобильных операторов – не получится ни позвонить, ни отправить СМС, ни зайти в интернет. Отслеживают девайсы как по IMEI, так и по ряду других идентификаторов и параметров, поэтому программными средствами защититься от блокировки вряд ли удастся.
По опыту туристов и путешественников, смартфоны блокируют не всегда, но в подавляющем большинстве случаев все-таки блокируют, поэтому для использования услуг турецких мобильных операторов при нахождении на территории страны более 4 месяцев выгодно приобрести недорогой аппарат в одном из местных магазинов, а не платить налог. Тем более, цены на мобильные гаджеты в Турции, как правило, вполне приемлемые – ниже, чем, например, в России, хотя, конечно, выше, чем в Китае.