Ранее миллиардер вызвал своего коллегу и конкурента на спортивный поединок

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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Эксцентричный американский предприиниматель и миллиардер Илон Маск, известный по всему миру благодаря электромобилям Tesla, многоразовым ракетам SpaceX и спутниковому интернету Starlink продолжает подливать масла в огонь в своей пикировке со своим коллегой и конкурентом Марком Цукербергом. «Цук, твоя жена водит Tesla. Ты можешь знать это, а можешь и не знать, но я знаю» - написал Маск в Twitter.

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Многие пользователи соцсети раскритиковали бизнесмена, указав на то, что он допустил некорректное высказывание, затронув личную жизнь Цукерберга. Нашлись, впрочем, и комментаторы, посмеявшиеся над твитом Маска и не увидевшие в нем ничего предосудительного. Ранее Маск вызвал Цукерберга на бой – формальной причиной послужил запуск последним конкурирующей с Twitter социальной сети Threads. Как считает глава спортивной организации UFC, поединок, который имеет реальные шансы состоятся, может стать самым просматриваемым в истории, а также собрать огромное количество денежных средств, которые в таком случае пойдут на благотворительность. Фаворитом в гипотетическом бою считается Цукерберг – он гораздо моложе и профессионально занимается джиу-джитсу. Впрочем, Маск также начал тренироваться с известными бойцами.