Ранее тренировать миллиардеров вызвались многие известные бойцы

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Бой между знаменитыми мультимиллиардерами и владельцами крупных социальных сетей Илоном Маском и Марком Цукербергом обретает все более реальные перспективы – ранее СМИ сообщали, что он с высокой вероятностью будет проведен в римском Колизее, а собранные деньги в таком случае пойдут на благотворительные нужды, хотя администрация Колизея опровергла слухи о возможности использования легендарной арены для такого боя. При этом, как считает Дэйна Уайт, нынешний руководитель спортивной организации UFC, поединок имеет перспективы стать наиболее просматриваемым в истории современного спорта.

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Тренировать бизнесменов уже вызвались многие известные бойцы. Известно, что Маск принял предложение трехкратного чемпиона UFC Жоржа Сен-Пьера и провел совместную тренировку с ним, с тренером по джиу-джитсу Джоном Данахером, а также с ученым и специалистом по джиу-джитсу, обладателем черного пояса Лексом Фридманом. Как написал Илон в Twitter, ему нужно «намного» больше тренироваться. При этом миллиардер отметил, что тренировка прошла продуктивно и весело. Что же касается Цукерберга – у того давно есть собственные тренеры, поскольку он профессионально занимается все тем же джиу-джитсу. Инициатором возможного поединка считается Илон Маск, а причиной – запуск Марком Цукербергом аналога Twitter, соцсети Threads. По мнению спортивных аналитиков, если поединок состоится, то несомненным фаворитом в настоящий момент является Цукерберг – он почти на 15 лет моложе и находится в лучшей физической форме, а также обладает значительным опытом в джиу-джитсу.