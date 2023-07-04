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[Zero] За пост начислено вознаграждение
В России резко подорожают автомобили – рост цен из-за падения рубля может составить до 15-20%
И это при том, что за последние полтора года машины уже неоднократно дорожали
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Как сообщает «Российская газета», из-за снижения курса рубля на отечественном автомобильном рынке ожидается резкое подорожание – увеличение стоимости транспортных средств составит до 15-20%. Особенно это коснется машин европейских брендов – их запасы у дилеров заканчиваются, и их, по предварительным данным, хватит только до осени. Автомобили же из следующих партий, как прогнозируют эксперты, будут предлагаться салонами значительно дороже – компании заложат в цену свои риски, вызванные нестабильностью российской национальной валюты, а также последними политическими событиями. Каких-либо предпосылок к снижению цен, увы, пока не наблюдается.

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Как считает руководитель департамента по выкупу автомобилей с пробегом компании «АвтоДом» Владимир Желобов, часть дилеров из-за изменения рыночных условий могут переориентироваться и направить больше ресурсов на работу с китайскими автопроизводителями, а также на выкуп и перепродажу европейских, американских, японских и корейских подержанных машин с внутреннего рынка. При этом подорожают и российские авто, хотя и несколько меньше по причине локализации производства – на 7-10%. Дальнейшая же динамика цен во многом будет зависеть от ситуации с курсом рубля, а также текущей геополитической повестки.

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#россия #экономика #цены #рубль
Источник: ixbt.com
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