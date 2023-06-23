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Как заявил Дэйна Уайт, действующий глава спортивной организации UFC, перспектива боя между миллиардерами Илоном Маском и Марком Цукербергом является абсолютно реальной. Если бой состоится, то он может собрать наибольшее количество просмотров в истории MMA, а все вырученные деньги будут отправлены на благотворительность. По словам Уайта, он разговаривал с обоими потенциальными участниками, и они выразили решительное согласие.
Дэйна Уайт полагает, что оба миллиардера могут продемонстрировать свои навыки: Цукерберг занимается джиу-джитсу, а Маск также занимался боевыми искусствами и «участвовал в драках, пока рос в ЮАР». Посмотреть поединок онлайн в прямом эфире можно будет за 100 долларов, что же касается стоимости билетов на саму арену – она пока неизвестна, но, вероятно, будет крайне высокой. При этом стоит подчеркнуть, что в настоящий момент неизвестно, состоится ли бой вообще – возможно, господин Уайт лишь прощупывает медийную почву для организации подобного поединка. Впрочем, как считают многие эксперты, вероятность того, что бой все-таки будет, достаточно высока, причем Илон Маск заинтересован в нем больше – именно он вызвал Цукерберга после появления информации о том, что компания последнего готовит к запуску соцсеть, конкурирующую с Twitter.