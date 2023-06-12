реклама
Как сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на информацию сервиса Bi.Zone, в последний месяц отмечено резкое увеличение числа фишинговых атак на российский бизнес. Компаниям массово отправлялись письма, посвященные якобы тематике мобилизации и призыва, на самом же деле они рассылались ради того, чтобы сотрудники той или иной фирмы открыли прикрепленные файлы или ссылки на интернет-ресурс с вредоносным ПО. В большинстве случаев к письму прикреплялся архив с «трояном», позволяющим злоумышленникам получить удаленный доступ к зараженному ПК. Не пренебрегали преступники и подделкой адреса отправителя – отдельно эксперты отмечают массу попыток выдачи себя за государственные органы и различные ведомства.
С помощью DCRat и других троянских программ злоумышленники похищали ценную информацию, в том числе финансовую, а также производили дальнейшие атаки на инфраструктуру компаний. Увеличилось в российском сегменте интернета и число взломов с использованием вирусов-шифровальщиков – по разным данным, на 50-80%. По мнению специалистов по информационной безопасности, в настоящий момент даже небольшим фирмам следует обеспечить своей веб-инфраструктуре хотя бы минимальную защиту – за последние полтора года число кибератак на бизнес выросло кратно.