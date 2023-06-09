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Специалисты банка ВТБ рассказали о росте популярности мошеннической схемы с созданием фейковых аккаунтов родственников, друзей и знакомых в различных мессенджерах, таких, как WhatsApp и Telegram. Ранее злоумышленники в основном использовали телефонные звонки или социальные сети. Чаще всего преступники банально просят «одолжить денег» у большого количества людей, и даже если многие откажутся, заподозрив подвох, хотя бы кто-то с высокой долей вероятности согласится, особенно если мошенник «вошел в роль», посмотрев страницы жертвы в соцсетях и раздобыв о ней какую-либо информацию, которую можно как будто невзначай упомянуть в разговоре.
Эксперты по кибербезопасности напоминают: при любых просьбах, связанных с финансами, важно удостовериться в личности собеседника, особенно если ситуация выглядит форс-мажорной или просто нестандартной. Часто злоумышленники давят на эмоции, имитируя срочность ситуации – здесь можно вспомнить пресловутую схему с «попавшим в ДТП родственником». К сожалению, никакие технические средства не способны защитить от киберпреступников на 100%, поэтому важно периодически инструктировать близких, а в идеале и проводить для них «учения», предварительно получив на это согласие.