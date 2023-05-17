Перед этим пользователям будут рассылаться предупреждения

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Как сообщает CNN, корпорация Google обновила свое пользовательское соглашение, и, в соответствии с новой версией документа, может в любой момент удалить в своей экосистеме аккаунты, которые не были активны в течение двух и более лет. Тем не менее, по данным журналистов, компания не будет с этим спешить – процесс удаления начнется только в декабре текущего года, при этом пользователи будут неоднократно предупреждены. В первую очередь будут стерты аккаунты, созданные и никогда не использовавшиеся. При этом процесс коснется только личных учетных записей, но не образовательных или связанных с бизнес-структурами.

В Google заявили, что старые учетные записи часто взламывают – в них нередко используются простые пароли и не активирована функция двухфакторной аутентификации. При этом сторонние эксперты уверены, что это лишь оправдания – на самом деле компания хочет сэкономить денег, освободив занимаемое заброшенными аккаунтами место не серверах. Принятие аналогичных мер недавно анонсировала и социальная сеть Twitter.

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Многие интернет-пользователи отреагировали на инициативу компании негативно. Например, приводились в пример случаи, когда гражданин не может зайти в интернет в течение нескольких лет, находясь под следствием или в местах лишения свободы. Должен ли он из-за этого потерять свой аккаунт? Как считают многие комментаторы – нет. Предлагались в социальных сетях и юридические меры по запрету удаления компаниями неактивных аккаунтов в течение как минимум 5-10 лет. Возможно, в будущем этот вопрос будет регулироваться на уровне законодательства таких стран, как США и государства Евросоюза.