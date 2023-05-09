Новинки относятся к субфлагманскому сегменту

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Китайская компания Xiaomi презентовала два новых производительных смартфона субфлагманского сегмента под брендом Poco – речь идет о моделях Poco F5 и F5 Pro. Оба аппарата могут похвастаться достаточно мощным железом, а старший – еще и продвинутым 6.67-дюймовым AMOLED-дисплеем повышенного разрешения (WQHD+, 3200x1440, 120 Гц).

«Сердцем» Poco F5 Pro служит восьмиядерный чип Snapdragon 8+ Gen 1, также известно, что модель будет выпускаться в модификациях с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти и с накопителем емкостью до 512 ГБ. За отвод тепла от SoC и других компонентов отвечает система охлаждения Liquidcool 2.0 с графитовыми радиаторами и крупной испарительной камерой. Набор камер у аппарата не такой сильный – 64-мегапиксельный основной датчик с оптической стабилизацией внушает уважение, а вот 8-Мп широкоугольник и 2-Мп камера для макросъемки – не очень. Фронтальный датчик – 16-мегапиксельный. Аккумуляторная батарея емкостью 5160 мА*ч поддерживает быструю 67-ваттную зарядку посредством кабеля и 30-ваттную беспроводную зарядку. Имеется у девайса и подэкранный датчик отпечатков пальцев.

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Младший смартфон, Poco F5, довольствуется разрешением экрана 2400x1080 точек и процессором Snapdragon 7+ Gen 2, а вот объем памяти и блок камер у модеди такие же, как и у Pro-версии. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА*ч, возможность подзарядки «по воздуху» не предусмотрена, но проводная зарядка такая же быстрая – 67 Вт. Соответсвующее ЗУ входит в комплектацию. Приобрести Poco F5 можно будет по цене от 380 долларов, Poco F5 Pro – от 450 долларов.