В IT-сфере по-прежнему сохраняется дефицит квалифицированных кадров

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Как сообщает издание «Коммерсант», российские IT-компании ведут переговоры с Минцифры, и, возможно, другими профильными ведомствами по поводу возможности упрощения приема на работу IT-специалистов с иностранным гражданством. Сейчас таким соискателям необходимо получать разрешение на работу даже для удаленного трудоуйстройства, при этом в отечественной IT-отрасли сохраняется жесткий дефицит высококвалифицированных кадров, особенно после двух волн эмиграции, прошедших в 2022 году – весенне-летней и осенней, связанной с проведением частичной мобилизации.

Многие эксперты полагают, что российские компании вряд ли смогут обеспечить иностранцам конкурентоспособную заработную плату, особенно с учетом не самого сильного курса рубля. В Минцифры же, по данным журналистов, в настоящий момент считают, что IT-фирмам хватит и текущих стимулирующих мер – речь идет об упрощенной процедуре приема на работу и получения ВНЖ.

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Президент объединения «Руссофт», включающего в себя более 300 IT-компаний, Валентин Макаров, уверен, что главным барьером для найма иностранцев является именно получение разрешения на работу, что же касается релокации – российские компании нередко готовы ее оплачивать и предоставлять новым сотрудникам стартовые бонусы. Ключевая проблема заключается в том, что иностранцу необходимо оформить рабочую визу, прибыть в Россию, и уже в стране получить разрешение – подобные требования отталкивают многих потенциальных соискателей. При этом, судя по информации журналистов, в правительстве пока не считают вопрос достаточно актуальным.