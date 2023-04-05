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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Ноутбуки с процессорами Ryzen поколения Zen 4 получат специальные оранжевые наклейки
Для прочих лэптопов будут использоваться наклейки других цветов
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Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, компания AMD решила упростить идентификацию мобильных ПК, оснащенных процессорами Ryzen поколения Zen 4 – такие модели будут комплектоваться специальными оранжевыми наклейками. Лэптопы же, базирующиеся на более старых CPU, получат наклейки других цветов. С учетом того, что на рынке достаточно много ноутбуков на основе процессоров Ryzen, подобная цветовая дифференциация может быть полезной, особенно для потребителей, выбирающих товар непосредственно в магазине, а не в онлайне.

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Неопытный покупатель легко может запутаться в ассортименте мобильных процессоров Ryzen 7000 – решения с индексом 7020 базируются на микроархитектуре Zen 2, 7030 и 7035 – на Zen 3, а 7040 и 7045 – на Zen 4. Конечно, «прошаренный» компьютерщик заранее изучит все нюансы или просто будет ориентироваться на третью цифру в номере, но таковых среди покупателей цифровой техники не большинство, а, напротив, меньшинство. При этом позиционирование тех или иных процессоров производителем наглядно представлено на прикрепленном к данной новости слайде. Кстати, ходят слухи, что AMD, как и Intel, намерена в будущем представить CPU с делением ядер на производительные и энергоэффективные. В сегменте мобильных устройств подобная концепция действительно востребована и актуальна, в отличие от десктопов.

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#amd #ноутбуки #ryzen #zen 4 #наклейки
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