Для прочих лэптопов будут использоваться наклейки других цветов

реклама

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, компания AMD решила упростить идентификацию мобильных ПК, оснащенных процессорами Ryzen поколения Zen 4 – такие модели будут комплектоваться специальными оранжевыми наклейками. Лэптопы же, базирующиеся на более старых CPU, получат наклейки других цветов. С учетом того, что на рынке достаточно много ноутбуков на основе процессоров Ryzen, подобная цветовая дифференциация может быть полезной, особенно для потребителей, выбирающих товар непосредственно в магазине, а не в онлайне.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Неопытный покупатель легко может запутаться в ассортименте мобильных процессоров Ryzen 7000 – решения с индексом 7020 базируются на микроархитектуре Zen 2, 7030 и 7035 – на Zen 3, а 7040 и 7045 – на Zen 4. Конечно, «прошаренный» компьютерщик заранее изучит все нюансы или просто будет ориентироваться на третью цифру в номере, но таковых среди покупателей цифровой техники не большинство, а, напротив, меньшинство. При этом позиционирование тех или иных процессоров производителем наглядно представлено на прикрепленном к данной новости слайде. Кстати, ходят слухи, что AMD, как и Intel, намерена в будущем представить CPU с делением ядер на производительные и энергоэффективные. В сегменте мобильных устройств подобная концепция действительно востребована и актуальна, в отличие от десктопов.