Пользоваться ей можно будет при помощи обычных смартфонов

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Как сообщает Reuters, One New Zealand рассказала о подписании договора с компанией SpaceX, ассоциирующейся у многих интернет-пользователей с ее гендиректором, знаменитым американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском. Компания бизнесмена обеспечит полное покрытие всей территории Новой Зеландии спутниковой мобильной связью, причем доступна она будет с обычных смартфонов. На первом этапе функциональность будет ограничена передачей текстовых и мультимедиа-сообщений, но в дальнейшем она будет расширена – появятся как голосовая связь, так, вероятно, и доступ к сети Интернет.

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В настоящий момент One New Zealand обеспечивает покрытие лишь 50% территории государства, поэтому контракт со SpaceX – решение весьма выгодное. Согласно его условиям, в 2024 году связь будет обеспечиваться уже на всей территории страны – как в горах, так и, например, на отдаленных фермах. Технические подробности реализации проекта пока не разглашаются, но стоит отметить, что на орбиту запускаются все новые спутники Starlink, в том числе, второго поколения, а пропускная способность сети быстро увеличивается. При этом Илон Маск и SpaceX явно не собираются останавливаться на достигнутом.