Инвесторы потеряли не менее 40 миллиардов долларов

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Одним из наиболее запоминающихся событий в мире криптовалют за весь 2022 год стало крушение алгоритмического стейблкоина Terra/Luna, из-за которого инвесторы лишились более 40 миллиардов долларов. Создатель монет и блокчейн-платформы Terraform Labs До Квон был объявлен в розыск по подозрению в мошеннических действиях, злоупотреблении доверием и хищении денежных средств. На пике TerraUSD входил в топ-10 криптовалют, и крах стейблкоина негативно сказался на всей отрасли, в дальнейшем же к усугублению криптозимы привело банкротство криптовалютной биржи FTX.

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Как сообщает МВД Черногории, До Квона арестовали в аэропорту Подгорицы, когда он пытался вылететь в Дубай по подложным документам. Сейчас личность задержанного проверяется дополнительно. Известно, что До Квона разыскивают как минимум три страны: Южная Корея, США и Сингапур. Вероятно, в ближайшие дни история получит продолжение, при этом возникает любопытный вопрос – в какое именно государство будет экстрадирован подозреваемый. С одной стороны, он гражданин Южной Кореи, с другой же, США – по-прежнему одна из самых влиятельных стран на планете.