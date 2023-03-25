Они будут подключаться посредством интерфейса PCI-E 5.0

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Как сообщает популярный ресурс TechPowerUp, компания Kioxia в рамках мероприятия China Flash Market 2023 рассказала о своих намерениях по выпуску ориентированных на корпоративных клиентов PCI-Express 5.0 SSD на основе быстрой памяти XL-NAND второго поколения. По задумке производителя, новинки будут поддерживать скорость последовательного чтения до 13.5 ГБ/с, а записи – до 9.7 ГБ/с. Это в 2.2 раза большие скоростные показатели, чем у решений Kioxia предыдущего поколения с интерфейсом PCI-Express 4.0.

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Особое значение для типичных в бизнесе сценариев использования имеет производительность SSD в произвольных операциях, и здесь у новых SSD Kioxia все также более, чем хорошо – они способны выдавать до 3 миллионов IOPS при чтении и до 1.06 миллиона – при записи. Задержка при этом составляет до 27 нс. Добиться столь впечатляющих показателей компании удалось благодаря использованию обновленной памяти XL-NAND. Если описать ее простыми словами, то это память BiCS 3D NAND, но функционирующая в режиме MLC. Кстати, специалисты компании полагают, что стандарт PCI-Express 5.0 будет востребован для SSD еще несколько лет. В 2026 году Kioxia планирует выпустить первые партии накопителей PCI-Express 6.0.