Из него было совершено не менее 18 миллионов загрузок

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Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме, российский магазин приложений для Android RuStore, запущенный в мае 2022 года, установили уже более 8 миллионов человек. Также внутри него было совершено более 18 миллионов загрузок. Над проектом работала компания VK совместно с Минцифры и другими российскими фирмами, специализирующимися на информационных технологиях.

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Как считают эксперты, RuStore может быть удобной альтернативой Google Play для тех случаев, когда необходимо скачать приложение компании, находящейся под санкциями, например, одного из крупных российских банков. Может заинтересовать он и российских разработчиков приложений, особенно с учетом того, что комиссия для них была на время снижена с 15% до 3.35%, если оборот средств не превышает 1 миллиона рублей, и если подключен SDK RuStore, позволяющий принимать платежи. Тем не менее, по-настоящему «народным» отечественный магазин приложений пока что не стал: все-таки 18 миллионов загрузок – это не такое большое число, если сравнивать с показателями Google Play и App Store. Впрочем, у проекта имеются перспективы для дальнейшего развития, особенно если участие в его продвижении будет принимать VK.