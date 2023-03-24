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Как сообщает ресурс Bleeping computer, популярный хакерский форум Breached закрылся – одного из администраторов, выступавшего под никнеймом Pompompurin, арестовало американское ФБР, второй же, находящийся на свободе и пользующийся псевдонимом Baphomet, предположил, что американские спецслужбы могли получить доступ к площадке.
На форуме Breached незаконно выкладывались и продавались похищенные у различных коммерческих фирм и государственных структур разных стран данные, также проект был популярен у компьютерщиков, интересующихся «темной стороной» информационной безопасности. По данным журналистов, участники форума ответственны за многие взломы и утечки, включая инциденты, связанные с Twitter, Acer и Activision.
Изначально после ареста второго администратора Baphomet перенес форум на альтернативный хостинг, но после решил, что с учетом компрометации устройств Pompompurin вряд ли сможет гарантировать пользователям анонимность и безопасность, а потому принял решение об окончательном закрытии проекта. При этом Telegram-канал Breached пока еще работает – там форумчане обсуждают, на какой ресурс они будут переходить в дальнейшем.