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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Россияне стали покупать более дешевые телевизоры
Собственные торговые марки ритейлеров захватывают рынок
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Как сообщает издание «Коммерсант», россияне стали покупать более дешевые телевизоры – несмотря на то, что продажи в штуках растут, совокупная стоимость купленных ТВ значительно падает. Рост продаж в основном демонстрируют недорогие модели малоизвестных китайских брендов, а также моделей, продающиеся под российскими брендами, и решений собственных торговых марок ритейлеров. Стоит понимать, что в большинстве случаев все три типа телевизоров, а не только первый, по факту в значительной степени являются китайскими. Телевизоры собственных торговых марок (СТМ) уже заняли почти 23% российского рынка, если считать в штуках. И дело, как считают эксперты, не только в санкциях и сокращении поставок устройств, например, южнокорейских компаний Samsung и LG, но и в снижении реальных доходов населения, которое продолжается девять лет подряд.

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Из-за отсутствия прямых поставок стоимость премиальных моделей телевизоров Samsung и LG выросла на 20-30%. С учетом данного факта, ритейлеры отмечают рост продаж решений Xiaomi, Starwind, TCL и даже белорусского «Витязя». Изменение покупательских предпочтений и самого рынка по своему масштабу напоминает ситуацию 2006-2008 годов, когда произошел постепенный переход от европейских и японских брендов к корейским. Как считает руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков, телевизоры собственных торговых марок ритейлеров к конце 2023 года могут занять до 50% рынка, если считать в штуках. Другие эксперты более консервативны и говорят о 30%, максимум – 40%.

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#россия #экономика #телевизоры #ритейлеры #собственные торговые марки
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