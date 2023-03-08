В 2023 году в эксплуатацию планируют ввести более 600 тысяч базовых станций

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Согласно заявлению министра промышленности и информационных технологий Китая Цзинь Чжуанлуна, развертывание в стране сетей связи пятого поколения (5G) будет ускорено, и в 2023 году по плану будет введено в эксплуатацию более 600 000 базовых станций. В настоящий момент Поднебесная является одним из мировых лидеров в развитии сетей 5G, а также телекоммуникационной отрасли в целом. Высока в Китае и потребность в скоростной бесперебойной связи, учитывая значительную степень цифровизации экономики страны и других сфер деятельности.

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Также известно, что Китай уже создал отдельную группу, среди задач которой – разработка технологий и устройств для сетей шестого поколения (6G), а также сотрудничество по подобным вопросам с зарубежными партнерами. Стоит отметить, что развитие телекоммуникационной отрасли страны замедляют санкции со стороны главного соперника Китая в мировой экономике – США. К примеру, 5G оборудование таких китайских компаний, как Huawei и ZTE в Америке практически не используется, также в дальнейшем возможно и введение запрета на часть устройств этих брендов в странах Евросоюза.