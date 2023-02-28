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Компания Tecno в рамках мероприятия MWC-2023 продемонстрировала особое покрытие для мобильных устройств, способное изменять свой цвет всего за 0.03 с. Технологию назвали Chameleon Coloring, а ее суть заключается в использовании меняющих положение при воздействии электрического тока микропризм. Они отражают свет выбранной длины волны или даже нескольких сразу.
Управлять покрытием можно при помощи специального ПО – доступны как режим с выбором определенного оттенка из примерно 1600 вариантов, так и автоматическая смена цвета при определенных условиях – к примеру, при снижении заряда аккумуляторной батареи ниже 30%. Важно, что функция смены цвета потребляет очень мало энергии – даже если «перекрашивать» смартфон 100 раз в день, это израсходует не больше заряда, чем просмотр короткого видео.Как сообщает портал GSMArena, информация о том, в каких устройствах будет применяться Chameleon Coloring, появится позже. В настоящий момент реализация технологии выглядит любопытно, но достаточно спорно – меняет цвет только часть задней панели представленного на видео смартфона, а не вся поверхность целиком. При этом неизвестно, как долго микропризмы смогут сохранять свои свойства.