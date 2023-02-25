Несмотря на то, что спад в отрасли коснулся обеих компаний, подходы противоположные

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В 2022 году рынок полупроводниковой продукции в целом и компьютерных комплектующих в частности пережил существенный спад, во многом вызванный обострением геополитической и экономической ситуации в мире. Многие технологические компании пошли на уменьшение объемов выпуска продукции и даже сокращение персонала. При этом реакция на кризис в разных фирмах все-таки сильно отличается, и это хорошо прослеживается на примере таких прямых конкурентов, как AMD и Intel.

Так, компания AMD выписала шестизначные бонусы своему генеральному директору, Лизе Су, и еще как минимум четырем топ-менеджерам, причем сумма, которую получит Су, превышает 900 тысяч долларов. Intel же напротив, намерена снизить зарплаты руководству – согласно имеющейся в настоящий момент у журналистов информации, глава компании Пэт Гелсингер будет получать на 25% меньше, а менеджеры высшего и среднего звена – на 5-15%.

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Как подчеркивают эксперты, Intel и AMD во многом борются за одни и те же рынки, хотя у «красных» есть одно важное преимущество над «синими» – они практически полностью контролируют отрасли консольных CPU и GPU. При этом у Intel имеется собственное полупроводниковое производство, которое корпорация намерена расширять. В текущих условиях этот фактор можно рассматривать как неоднозначный – продукция тайваньского полупроводникового гиганта TSMC явно превосходит по характеристикам все, что может предложить Intel. С другой стороны, обострение политической ситуации вокруг Тайваня может привести к невозможности работы с TSMC или появлению существенных препятствий, и тогда Intel и другие компании, способные самостоятельно производить современные чипы, окажутся «на коне».