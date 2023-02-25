При этом за рулем все-таки будет сидеть опытный водитель, готовый взять управление на себя

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

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Как сообщает Nikkei Asian Review, японский автопроизводитель Nissan уже в следующем месяце начнет тестировать на улицах китайских городов беспилотные такси. При этом, в соответствии с требованиями законодательства, а также с правилами техники безопасности, за рулем все-таки будет находиться опытный водитель-испытатель, готовый в любую секунду взять управление на себя при возникновении опасности или дорожной ситуации, с которой не может справиться автопилот.

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Примечательно, что на первом этапе поездки для клиентов будут полностью бесплатными. Технологическую же платформу для тестирования предоставит популярный в стране агрегатор WeRide, среди инвесторов которого такие компании, как, собственно, Nissan, Mitsubishi и Renault. На старте испытаний в городе Сужчоу начнут курсировать два электрокара Nissan Leaf, оснащенных всем необходимым для автономных поездок оборудованием. В дальнейшем к ним присоединятся еще пять Nissan Ariya. На первом этапе машины будут работать не как полноценные такси, а как наполовину маршрутные – поездки будут выполняться лишь в рамках обозначенной территории. По информации журналистов, японская компания планирует начать коммерческие перевозки при помощи беспилотных такси в 2025 или 2026 году.