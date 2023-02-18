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Несколько дней назад глава Google Сундар Пичаи разослал сотрудникам корпорации письмо, в котором призвал их уделять несколько часов в неделю чат-боту на основе нейросетей под названием Bard – компания намерена в будущем интегрировать его в свои сервисы, включая поиск. По данным портала CNBC, работникам Google пришло новое письмо – с деталями, касающимися процесса тестирования. Так, их просят исправлять ошибочные ответы бота, используя собственные знания и проводя фактчекинг. Автором рассылки, насколько известно журналистам, является вице-президент компании по поисковому направлению Прабхакар Рагхаван.
Как уточнил топ-менеджер, сотрудники должны переписывать ответы Bard от первого лица, в вежливом неформальном стиле. По мнению Рагхавана, это поможет более качественно обучать нейросеть. Есть также и ограничения – они касаются финансовых, юридических и медицинских вопросов, а также чувствительных тем, касающихся пола, расы, ориентации и прочего. Отличившиеся сотрудники получат специальную отметку в своем корпоративном профиле и в дальнейшем могут рассчитывать на бонусы, а также встретятся с командой разработки Bard.
С учетом того, что одной из ключевых проблем современных чат-ботов на основе нейросетей является проблема «галлюцинаций», при которых программа выдает, казалось бы, правдоподобный, но фактологически неверный ответ, инициатива Google выглядит здравой. Вопрос заключается в том, насколько добровольным будет являться участие сотрудников, и не будет ли улучшение Bard являться для них неоплачиваемыми переработками.