Как сообщает CNBC, глава корпорации Google Сундар Пичаи разослал сотрудникам электронное письмо, в котором призвал их уделять несколько часов в неделю тестированию чат-бота на основе нейросетей Bard. Ранее стало известно, что компания планирует интегрировать его в свой поиск, хотя пока нет информации, в какие сроки и каким именно образом это будет происходить.
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Как пишет Пичаи, многие продукты Google не были самыми первыми на рынке, но, тем не менее, добились успехов за счет удовлетворения потребностей пользователей и высокого технического уровня. По данным инсайдеров, в течение 5-10 дней сотрудникам корпорации будут предоставлены более подробные инструкции и алгоритмы по тестированию чат-бота.
Вероятно, говоря об успешных решениях Google, появившихся на рынке позже конкурентов, глава корпорации в первую очередь имеет в виду непосредственно поисковую систему, а также мобильную ОС Android. Также это может быть отсылкой к действиям компании Microsoft, уже анонсировавшей интеграцию чат-бота ChatGPT от OpenAI с некоторыми своими продуктами. Впрочем, в настоящий момент чат-боты на основе нейросетей обладают рядом недостатков, самым значимым из которых является проблема так называемых «галлюцинаций», при которых нейросети начинают давать внешне правдоподобные, но не имеющие ничего общего с реальностью ответы. Если формулировать стоящую перед специалистами задачу в упрощенной терминологии, то чат-ботов нужно обучить фактчекингу.