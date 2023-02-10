Криптозима продолжается, и не все компании способны функционировать в новых условиях

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Затянувшаяся криптозима собирает новые жертвы, а крушение алгоритмического стейблкоина Terra/Luna и банкротство FTX, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, только усугубили ситуацию. На этот раз закрывается еще одна биржа, причем старая и узнаваемая – LocalBitcoins. Компания уже опубликовала график постепенного закрытия своих сервисов. Зарегистрироваться на площадке нельзя с сегодняшнего дня, а после 17 февраля пользователи смогут лишь выводить свою криптовалюту. На это у них будет 12 месяцев.

Эксперты по криптовалютному рынку встретили новость о закрытии биржи с удивлением – еще в январе проект активно развивался и реализовывал новые функции. Например, в конце прошлого месяца была добавлена возможность покупать биткоины в один клик. Вероятно, команда проекта до последнего надеялась, что закрытия удастся избежать – подробности и комментарии могут появиться в ближайшие дни или недели. При этом нет никаких сомнений, что это не последняя потеря криптовалютного рынка – курс биткоина, конечно, закрепился выше 20 тысяч долларов, но состояние отрасли в целом по-прежнему производит удручающее впечатление. Подтверждают это и сокращения, проводимые различными биржами и компаниями, связанными с майнингом или торговлей криптовалютой.

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